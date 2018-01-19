10年期美債失守新債王紅線 美股牛市怎麼辦？

摘要：10 年期美債價格一路狂瀉，殖利率一度達到 2.6311%，突破新債王 Gundlach 給出的紅線。在 Gundlach 看來，之後 10 年期美債殖利率將很快突破 3%，給美國股市帶來負面影響。

周四，美國十年期公債殖利率漲至 2.6311%。

按照新債王 Jeff Gundlach 的說法，2.63% 的殖利率是美國十年期公債的紅線，一旦突破這一紅線，不僅美國公債承壓，連年高歌猛進的美股也可能遇到較大風險。

圖表來源：Zero Hedge

自去年 12 月聯準會升息以來，美國十年期公債殖利率幾乎已經漲了 30 個基點。

此前，曾有人問被稱作新債王的 Gundlach，美債殖利率漲到什麼水平，會讓投資者拋售美股，轉向債券？

Gundlach 回應稱：如果美國十年公債殖利率達到 2.63%，將會給美國股市帶來負面影響。

此外，他還補充說，如果殖利率突破 2.63%，那麼將很快突破 3%。Gundlach 預計，2018 年美國十年期公債殖利率將達到 3.25%，這也是他為什麼看空今年美股的重要原因。

目前美債殖利率水平雖然飆升，但還只是到了 2014 年 9 月時的水平。

圖表來源：Zero Hedge

周四，美國股市小幅收跌，道指仍堅守 26000 點關口。

周四，標普 500 指數收跌 4.53 點，跌幅 0.16%，報 2798.03 點。道瓊斯工業平均指數收跌 97.84 點，跌幅 0.37%，報 26017.81 點。 那斯達克綜合指數收跌 2.23 點，跌幅 0.03%，報 7296.05 點。

不過，市場普遍認為，美股收跌是市場擔憂美國政府再次關門。

除了美國十年期公債上漲外，周四，30 年期美債殖利率漲 5.2 個基點，報 2.9001%；兩年期美債殖利率漲 0.04 個基點，報 2.0475%； 五年期美債殖利率漲 2.6 個基點，報 2.4197%。

『新聞來源／華爾街見聞』