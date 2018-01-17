道指觸及26000點 美股還能漲多久？

新的一年，道指升至 26000 點，引起華爾街擔心股市是否已踏入過熱的險區。

道指在過去短短 7 個交易日從 25000 點的水準快速上升至 26000 點，確實引起投資專家預警這近 9 年的牛市恐怕已經進入「快樂階段 (euphoria phase)」，這也是長期牛市的最末階段。

來源：圖表家

道指周二首次短暫站上 26000 點，當日最高上漲近 283 點，觸及 26086.12，但隨後漲幅收斂，終盤收跌 10 點至 25793 點。

這股牛市的特點是股價上漲，帶動投資者樂觀情緒上升，唯恐搭不上漲潮列車錯失收益，而不管不顧地投入市場追高。

然而，雖然股市進入此階段，卻不見得意味著牛市將在一夜之間崩潰。舉例來說，當年 Fed 主席葛林斯潘 (Alan Greenspan) 在 1996 年 12 月警告投資人，股市呈現「非理性繁榮」，但直到 2000 年 3 月才出現股市的網路泡沫化，也就是這中間有 3 年的時間。

Independent Advisor Alliance 投資長 Chris Zaccarelli 表示，「我們正在牛市的最後階段，但有鑑於牛市已經這麼長久了，這最後階段可能再拖個 2 至 3 年。」

但近期股價上漲不單單只靠投資者一股熱情，推動今年股市上漲的因素還包括全球經濟同步成長、美國稅改後企業可望提升獲利，經濟也可望更好。至少放眼看去，「經濟衰退」這個最常見的牛市殺手還沒有出現，美國今年 GDP 成長可能回到 3%。

但是股市上漲速度這麼快，恐怕面臨大規模回落的風險。「過去兩週股市上漲速度令人不安，今年過熱的風險正在上升，市場越貴，風險就越大。」他稱，如果今年某個時刻股市下跌 7% 至 12%，不會令他意外。

市場樂觀情緒大增的跡象月來越多，但這通常被視為走勢逆轉的空頭跡象。

大眾投資激增

根據美銀美林數據，最近一週，股市基金湧入 244 億美元新資金，創始上第六高金額，也達到「重磅炸彈」的級別。

在 2008 年至 2009 年受創嚴重後，大眾投資者在這 9 年牛市中多數時間採旁觀態度，但近來也對股市越來越樂觀和熱情。根據美國個人投資者協會的數據，上週表達「看多」股市的個人投資者人數大增近 60%，創 7 年多來最高數值。

基金經理買入

根據美銀數據，1 月份基金經理的平均現金餘額下降至 4.4％，為 5 年來的新低，這意味可用來買股的資金越來越少，而向來對股市謹慎的對沖基金近來卻增加對股市的曝險至 2006 年以來最高水準。

分析師提高企業獲利預期

另一個樂觀跡象是，華爾街分析師正調升美國企業的獲利預期，根據 Bespoke 投資集團，其速度為 10 年來最快。

分析師目前預期 S&P 500 指數內的企業第一季獲利成長 15.3%，較 1 月 1 日預期的 12.2% 調升，而 2017 年第四季的獲利成長也預期接近 15%。

專家認為，倘若股價短時間竄升太快，市場恐怕會跑得比企業狀況改善程度還快。Commonwealth Financial Network 投資長 Brad McMillan 表示，活力太過旺盛也是一件危險的事，因為這表示華爾街不僅反映了股市所有正面因素，恐怕會利多出盡。「我們恐怕就快看到了。」

Yardeni Research 投資長 Edward Yardeni 原預期今年年底股市可望收漲近 16%，但他擔心這樣的漲速可能讓股市提前達標，這將是泡沫的跡象，也增加了股市回落的可能性。

「現在入場都不算早了，很有可能都晚了。」