台股盤中─三王領軍再創波段高 指數見回不回驚驚漲

台積電 (2330-TW) 釋出好消息，今 (19) 日股價大漲且帶動半導體族群漲勢，鴻海 (2317-TW) 股價也是強攻表現，大立光 (3008-TW) 穩在 4000 元之上，電子三王領軍，大盤指數盤中拉升至 11136.06 點，再創 27 年新高，法人認為，KD 高檔鈍化，見回不回大軋空手，指數驚驚漲，後市只要未帶量長黑，仍是偏多操作。

美股周四拉回，僅費城半導體收紅，台股今日以 11123.58 點開出，上漲 52.01 點，盤面上由電子三王領攻，台積電法說會報佳音，預期今年營收成長 10-15%，外資看好營運，今日股價強勢表態再創歷史新高，半導體股大漲，成為多頭指標。

盤面上另一個多頭指標則是鴻海，股價強漲，加上大立光也守穩在 4000 元之上，在電子權值及龍頭股強漲帶領下，蘋果供應鏈雖互有漲跌，但電子股漲幅仍逾 1%，傳產股部分以機電、食品、鋼鐵、觀光等股表現較強。

證券分析師張陳浩表示，三強回神推升指數再突破前高，上周是由原物科及非電子股撐盤，本周由電子股接棒，由於 KD 高檔鈍化，指數壓回幅度小，且馬上就有買盤承接，代表市場上空手很多，因不願被軋空手，只要有回檔就會先進場承接。

張陳浩認為，目前指數沿著 5 日線走高，呈現每天都有高點的驚驚漲走勢，即使壓回的幅度也不深，值得觀察的是，昨日外資在期貨似有獲利了結的跡象，但在現貨仍是加碼的情況，預期今日仍是買超。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，指數開高過前高，主要是反應台積電法說優於預期，但在指數創高下，上攻量能有點受阻，主要是因指數位於相對高檔，月線正乖離約 3%。

他表示，大盤仍是偏多，呈現價漲量穩，但要留意是否因短線過熱出現修正，除要觀察後續動能，也要留意新台幣匯率及國際股市的表現，但只要未出現帶量長黑，並不預設高點位置。