微軟：安全漏洞補丁 可能會導致部分伺服器性能顯著下降

雖然英特爾公司最初想要淡化 Meltdown 和 Spectre 安全漏洞的影響，但微軟在其對這一問題作出的首份評估中稱，安全補丁可能會導致特定服務器的性能嚴重下降，並影響到一部分個人電腦的性能。

微軟的聲明暗示，問題造成的機器性能下降可能要比英特爾之前所表示的更為嚴重。雖然英特爾的執行長 Brian Krzanich 在周一表示，問題可能比最初設想的更為普遍，但他沒有具體談論將有多大程度的影響 -- 只是說有一部分機器受到的影響會更大。

英特爾股價周二在紐約最高下跌 2.2%，至 43.75 美元。微軟股價上漲 0.3%，至 88.50 美元。

微軟在一篇博客中提醒說，用於特定任務的服務器受到的影響可能會更大。但並非所有的服務器都會受影響。微軟並未提供具體的數字，但表示正在測試各種類型的系統，並將就結果向用戶提供更新。

微軟稱，2016 年之後出售的運行 Windows 10 的個人電腦性能下降不到 10%，用戶可能都感覺不到。更老的運行 Win 10 的電腦，可能會感覺機器出現一定程度的變慢。2015 年及以前、運行 Win 7 和 Win 8 的電腦受影響最大，用戶會感覺到系統性能下降。

1 月 3 日，英特爾確認了其晶片存在 Meltdown 和 Spectre 安全漏洞的問題，容易被駭客利用。這兩大漏洞廣泛存在於當前幾乎所有的個人電腦、服務器和手機所采用的晶片中，可能會被駭客用以獲取敏感加密信息。微軟和蘋果等公司過去幾天已經在針對漏洞發布安全補丁，但圍繞這些安全更新將給機器性能造成多大的影響存在不少爭議。

英特爾在服務器市場的占有率超過 99%，其處理器在筆記型電腦市場的占有率超過 90%，在台式機市場超過 88%。

Krzanich 周一稍晚表示，微軟等公司提供的補丁可能會導致電腦變慢。在此之前，英特爾曾試圖淡化人們在這方面的擔憂，稱測試顯示性能幾乎不受影響或者影響很小，不過一些特定的、不常用的工作運行時可能會變慢最多 30%。

在周二的一份聲明中，英特爾維持了其立場稱，多數的普通電腦用戶不會感受到巨大影響。英特爾稱，基於最新硬體系統的個人電腦測試顯示，性能減弱只有 6% 甚至更低，不過英特爾也指出測試結果在 14%-2% 不等。

英特爾在提到服務器時表示，整體情況還不明朗，並稱根據所采用保護技術的不同，機器所受到的影響也會有所不同。

「我們還有一些工作要做才能完整了解數據中心系統受到的影響，」英特爾稱。「在某些情況中，有多種應對方案可選，每一種方案下影響是不同的，實施規範也不同。」

新聞來源：彭博資訊