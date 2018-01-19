縮表需要 民間增投作補充

當初，美國聯儲局表示要縮表的時候，有不少評論都以為，市場的資金會被收緊，美元匯價會上升，投資意欲會下降，股市與樓市會回落。我當時已認為，事情不會這麼簡單。這類根據教科書裡的理論所作的預期，早已被現實世界證明不管用。因為，若果事情真的如上述預期那樣發生的話，聯儲局很快就得放棄縮表，而美國的利率亦沒法正常化。聯儲局一定會設法避免這種事情發生，手法就是採用逆週期策略。

縮表的具體做法是減少買債，這的確會收緊市場上的資金。即使在開始時，每月只減少買債100億美元，但之後每季都會增加減買的規模，由每月100億變200億，再變300億，400億，直到今年第四季達到每月500億美元為止。再往後就得看當時的形勢而定，在這種既定的方針下，美元匯價上升是正常的預期，但真正的情況，卻是美元指數從縮表前的高位103.8回落至今天的90.4水平。顯示美元在走弱，而非走強。

聯儲局是怎樣做到這點的？我看不出來。如果這麼容易看得出來，人們就會指控聯儲局操控市場。但現實是美元匯價不升反跌，而這確是聯儲局喜聞樂見及希望達至的。

聯儲局抽走資金，極需要民間的資金來補充。金融海嘯之後，經濟前景不明朗，民間資金害怕風險，利用股權去作融資難度較高，所以只能利用債務來融資。即使是作債務融資，也要聯儲局帶頭來做。現時，經濟前景已大為改善，聯儲局開始縮表；但聯儲局亦不想看到市場上出現資金乾涸的情況，那樣極之需要民間的資金來補充這個空缺。要民間資金肯從銀行系統流出來，最有效的方法就是令投資市場出現大牛市。這樣，企業就可透過股權融資去補充債務融資。

現實是我們的世界根本不是沒有資金。香港的銀行存款就從1997年的二萬七千億港元上升到今天的十二萬七千億港元，增加了十萬億港元。只要其中一部分願意流出市場，就足以抵銷縮表對香港的衝擊。此之所以，我不認為縮表會令股市與樓市出現下調。真正的情況反而是股市與樓市都不斷創新高，投資氣氛變得無比熾熱。

這種情況不但發生在香港，而且幾乎發生在世界每一個角落，而這正是聯儲局最想看到的現象。後市看升，且不是小升，而是大升，那資金擁有者的心態，就會由保守轉為進取，錢就會從放在銀行裡收息，轉而去投資市場拼搏。股市的PE會急速上升，企業要上市或作進一步融資都會比以前容易，令縮表所產生的負面影響完全被抵銷。

港股長期被低估，歷史高位已超過十年沒法突破。原因是西方要造淡中國，以至連香港也被拖累。現在眼見造淡不成，只好改為造好。各主要投行已紛紛把中國與香港列作來年需要大幅增磅的主要地區。這個勢頭已經形成，中港兩地的股市將一洗之前的頹風。出現劃時代的上升，升幅會令最樂觀的人也感到驚愕。巴菲特預期道指將逼近10萬點，恆指長期都高過道指，那恆指豈不是要12萬點才匹配？現時作這樣的預測一定沒有人信；但投資市場的特色是先升到你唔信，進而升到你迷信，現在不信的人將來會變成迷信的人。

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