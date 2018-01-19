台積電今年展望樂觀 股價、市值再寫新高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 法說會報佳音，預期今年營收可成長 10-15%，外資也多點頭看好營運後市，激勵台積電股價強勢表態，今 (19) 日股價衝上 253.5 元，再寫歷史新高，市值也衝 6.57 兆元，同步改寫新高紀錄。

台積電法說會預期，第 1 季營收以美元計算估較第 4 季下滑 8-9%，與市場預期降幅一致，不過台積電看好，今年在高速運算、物聯網與車用電子三大平台帶動下，全年營收以美元計算估可較去年成長 10-15%，將再寫歷史新高，以台幣來看營收將可望超越兆元關卡。

台積電今年四大平台中，高速運算成長力道最強，除了受惠 AI 應用擴散，主要還是虛擬貨幣熱度升溫，客戶端訂單強勁成長，今年高速運算營收比重，將從去年 20% 成長到 25%，加上營收成長幅度計算，高速運算營收年增率將達 4 成。

台積電昨日美存託憑證 (ADR) 股價表現強勢，終場收 44.57 美元，大漲 3.34%，也再寫歷史新高，激勵台積電今日股價，早盤漲幅維持 1% 以上，一度衝上 253.5 元，市值也衝 6.57 兆元，再寫歷史新高。

若投資人看好台積電後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：台積電永昌 76 購 01(067652-TW)、台積電兆豐 75 購 04(065948-TW) 與台積電國票 75 購 01(068491-TW)。