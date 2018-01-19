陶瓷基板增溫 九豪去年Q4 EPS達0.11元 年增率266%

被動元件陶瓷基板廠九豪 (6127-TW) 公布去年第 4 季自結獲利，單季營收 2.62 億元，稅前盈餘 1200 萬元，稅後純益 900 萬元，每股稅後純益 0.11 元，與去年第 3 季的 0.12 元相當，較 2016 年第 4 季的 0.03 元則是成長 266%。

陶瓷基板是晶片電阻上游原材料，由於奇力新 (2456-TW) 旗下旺詮與國巨 (2327-TW) 雙雙宣布調漲電阻價格，市場認為，主要是上游原料晶片基板漲價，因此推升九豪股價從去年 12 月中的 17 元，一度飆升到 27 元，漲幅達 58%。

而國巨旗下國益興業科技則是在去年 12 月下旬向代理商發出晶片電阻暫停接單通知，由於需求大於現有產能，為維持交貨服務水平，所有厚膜電阻一般品自即日起暫停接單。

根據九豪自結獲利顯示，去年第 4 季主要獲利落在 12 月，單月營收 0.93 億元，稅前盈餘即達 900 萬元，稅後純益更達 800 萬元，幾乎佔了單季獲利的 88%，顯示晶片基板確實需求明顯增溫。

法人指出，推升陶瓷基板廠獲利回升的關鍵，一方面是因為廠商擴產動作保守，遇到需求大增，使得整體供需狀況逐漸轉為，目前大尺寸基板供給缺口已擴大到 10%，將讓基板廠獲利持續走揚。