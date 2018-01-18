〈鴻海搶進刷臉商機〉亞太電展示刷臉支付 237人體驗未來商店新消費模式

鴻海 (2317-TW) 集團搶攻「刷臉」商機，亞太電 (3682-TW) 刷臉店頭小管家方案正在積極準備上市中，今 (18) 日舉行零售 X 科技：全新客戶體驗研討會，探討智慧無人商店、刷臉認證及機器人店員等新零售話題，吸引零售、金融保險、政府機關、餐飲服務等 170 多家企業 237 人參與，現場體驗刷臉支付的新消費模式。

鴻海集團攜手亞太電、英特爾開發出多接取邊緣運算 (Multi-access Edge Computing，MEC) 5G 技術解決方案，結合人臉辨識、AI 人工智能等技術，包括安全門禁、差勤管理、智慧零售、百貨商場、甚至是無人商店消費等都可以透過「刷臉」來完成，智慧零售刷臉僅需要 0.03 秒，就能方便快速完成扣款。

亞太電新零售展示刷臉支付。(圖：亞太電提供)

去年 12 月 5 日鴻海、亞太電與英特爾共同發表「刷臉」智慧應用後，吸引各領域企業主高度關注，亞太電表示，今日的活動獲得 170 多家企業派人到場體驗無人商店與刷臉認證，體驗活動中，除可實地體驗刷臉支付外，現場還有機器人店員實地展演。

亞太電說，機器人 Pepper 與智能貨架或觸控屏整合，成為智慧無人商店的導覽店員，協助消費者快速認識商品與促銷活動，即使商店無人，也提供人的溫度及時解決消費者的需求。

此外，社群力也是 O2O 店面行銷的重要一環，Pepper 可與社群媒體結合，協助品牌開發 O2O 的行銷方案，可透過官方帳號、粉絲團邀請顧客來店體驗，透過實體店面的 Pepper 小幫手，協助完成顧客身分識別與報到、來店禮兌換、遊逛路線指引以及服務徵答等活動。

亞太電說，今日研討會邀請零售業專家台大管理學院教授陳文華，探討「新零售時代，台灣服務業該如何轉型與創新」；陳文華強調，台灣服務業轉型勢在必行，日新月異的科技將顛覆傳統零售窠臼，如果能以「大數據、人工智慧、物聯網」等高科技輔助，一定能讓傳統商店搖身成為智慧商店。

陳文華分析台灣、中國和歐美國家的新零售市場所面臨的問題與挑戰，認為台灣零售業的轉型在技術層面已經相當成熟，但場域設計相對薄弱，這方面很需要向美國舊金山的新零售商店多多取經。