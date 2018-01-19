罰中剽竊知識產權巨款 川普：數字大到想像不到

美國總統川普週三 (17 日) 指摘中國剽竊美國企業知識產權，考慮對中國祭出巨額的罰款。這是川普政府迄今為止對中國採取報復性貿易行動最明確的表態，顯示華府可能會向中國採取報復性貿易行動。

綜合香港明報、星島日報報導，川普 (Donald Trump) 與白宮經濟顧問科恩 (Gary Cohn) 接受路透社採訪時表示，中國迫使美國公司將其知識產權轉移到中國，作為在華開展業務的成本。科恩說，美國已經就此事展開貿易調查，美方貿易代表也會很快就此事提出建議。川普則警告說：「我們正在針對此事研擬罰款，數目可能是巨大的，很快就會有結果。」

雖然川普沒明確說明對中國的「罰款」所指為何，但是 1974 年的貿易法案授權調查中國疑似剽竊美國知識產權，這使他得以對中國貨物實施報復性關稅或其他貿易制裁，直到中國改變政策。儘管川普沒有說明具體「罰款」數目，但是他表示，這會給中國造成巨大損失，「我們指的是重大傷害。我們在說的是你連想都沒有想過的數字。」

報導引述美國企業聲稱，一些中國公司竊取他們的想法和軟體，或者迫使他們交出知識產權來作為在華經商的代價。這使他們損失了數以千億美元計的技術和數以百萬計的工作機會。川普回應，他希望美國與中國能夠有很好的關係，但中國應該公平地對待美國。他表示，將在貿易問題上宣布針對中國的行動，並將在 1 月 30 日的國情咨文演講中討論此問題。

美國商務部正就中國鋼鐵、鋁材、太陽能等展開反傾銷的調查，2 月 16 日將公布最終裁定結果。對於美國的行動是否會引發貿易戰，川普表示，「我不這麼認為，我希望不會。不過如果它發生了，那就是發生了。」

周二 (16 日)，國家主席習近平應約與川普通電話，川普曾表示希望處理好兩國經貿中的問題，推動雙邊關係取得更大發展。但白宮次日特別發聲明，引述川普在電話中對習近平直白表示對美中貿易逆差「失望」，而且這樣的狀况「不能再繼續下去」。

早在 2017 年 8 月，美國就曾宣布對中國非法貿易手段展開調查，包括竊取知識產權及強迫性技術轉讓等問題。對此，外交部發言人華春瑩曾表示，中美利益相互交融日深，打貿易戰沒有前途，沒有贏家，只會雙輸。

針對近期美國貿易代表辦公室發布報告，將包括淘寶網及北京秀水市場的 9 家中國市場列入「惡名市場」名單，商務部發言人高峰昨 (18) 日質疑報告的可信度，指美方在報告中對中國相關企業的描述多採用「據報導」「據權利人稱」等措辭。高峰稱，中方不希望中美貿易摩擦升級，但也會堅決維權。