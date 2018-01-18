〈兆豐又遭美國開罰〉緊盯違反防制洗錢案 顧立雄：還有一家銀行改善中

美國聯準會 (Fed) 在台北時間今 (18) 日清晨，以違反洗錢防制等規定，再對兆豐金 (2886-TW) 旗下兆豐銀行重罰，金管會主委顧立雄表示，美國監理機關給兆豐的改善計畫是在今 (2018) 年第一季，金管會也會督促兆豐，確保其能夠符合美方監理機構的要求。除兆豐銀行外，還有一家銀行，在美國有防制洗錢作業缺失，也正在改善中。

兆豐銀行紐約分行 2016 年因為違反美國反洗錢防制相關缺失，遭美國紐約州金融署 (NYDFS) 重罰約新台幣 57 億，事隔 1 年多，美國聯邦準備理事會 (Fed) 又因為舊案，裁罰兆豐紐約、芝加哥、矽谷等 3 家分行共 2900 萬美元，約合新台幣 8.7 億。

針對兆豐案，顧立雄今天主持新春記者會時表示，美國對於外國銀行的分行採「雙元監理機制」，也就是由 Fed 與州政府監理機關共同監理，因此只要任一監理機關發現缺失，可單獨或與另一監理機關共同就相關缺失採取監理行動。

顧立雄也表示，美國監理機關給兆豐的改善計畫是在今年第一季，金管會也會督促兆豐，確保他們改善能夠符合美方監理機構的要求，他對於兆豐也有信心，若無法完成改善，銀行法有授權可以再對兆豐銀進行處分。

顧立雄也提到，除兆豐銀行，國內還有一家銀行在美也有防制洗錢作業缺失，目前正在改善中，該行信用評等也被降等，其餘並無類此狀況。

至於是哪家銀行？顧立雄說，大家都知道，媒體也報過，就是華南銀行，但就目前金管會掌握及檢視的情況，除兆豐銀、華南銀行之外，其他本國銀行在美分行沒有這個情況。

由於美國反洗錢防制的門檻高，台灣金融業投入高成本，也讓外界質疑國銀在美國的存在價值，對此，顧立雄表示，金管會鼓勵所有設置海外據點的國銀，都遵循當地的監理法令，他也相信他們能夠做得到。