嘉信理財:美國稅改對科技股影響正面

嘉信理財金融研究中心，市場及行業分析總監Brad Sorensen，分析美國稅改對企業影響。

根據美國國稅局指引，美國企業在海外持有的現金及流動資產初步稅率為15.5%，而非流動資產則為8%。然而目前在海外持有的資金，以至將來在海外賺取的所有資金匯回美國，而無須繳稅。他相信這項更改將導致相當多的資金匯回美國，而至少部分資金將用作資本開支用途。

此外，美國稅法目前亦允許資本開支即時支銷，而在未來至少五年均無需多年攤銷；相信會鼓勵美國公司進行資本開支計劃。對科技公司最終的影響將會是正面的。

據Strategas Research Partners的資料，估計超過80%美國人2018年須繳交的稅項將比2017年少。相信美國人會將多出的收入部分轉化消費。

不過稅改亦令到一些本身不需納稅的項目現在變成需要納稅，令公司稅務受到相當大的影響。舉例來說，多家美國企業賬冊上的遞延稅項虧損資產現值可能減少，現在抵銷的稅率只有21%而不再是35%。

而一些債台高築的美國公司，例如電訊集團等，就可能因此受到打擊。根據《華爾街日報》對稅法的分析，高於EBITDA（未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）30%之債項的利息在未來四年都不能扣稅。

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