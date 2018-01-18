2017年中國GDP增速為6.9% 實現7年以來的首次提速

據統計局1月18日公布數據顯示，初步核算，全年國内生産總值827122億元，按可比價格計算，比上年增長6.9%。分季度看，一季度同比增長6.9%，二季度增長6.9%，三季度增長6.8%，四季度增長6.8%。分産業看，第一産業增加值65468億元，比上年增長3.9%;第二産業增加值334623億元，增長6.1%;第三産業增加值427032億元，增長8.0%。

一、糧食生産再獲豐收，畜牧業穩定增長

全年全國糧食總産量61791萬噸，比上年增加166萬噸，增長0.3%。其中，夏糧産量14031萬噸，增長0.8%;早稻産量3174萬噸，下降3.2%;秋糧産量44585萬噸，增長0.4%。棉花産量549萬噸，增長2.7%。全年豬牛羊禽肉産量8431萬噸，比上年增長0.8%。其中，豬肉産量5340萬噸，增長0.8%;牛肉産量726萬噸，增長1.3%;羊肉産量468萬噸，增長1.8%;禽肉産量1897萬噸，增長0.5%。生豬存欄43325萬頭，比上年下降0.4%;生豬出欄68861萬頭，增長0.5%。

二、工業生産增長加快，企業利潤較快增長

全年全國規模以上工業增加值比上年實際增長6.6%，增速比上年加快0.6個百分點。分經濟類型看，國有控股企業增加值增長6.5%，集體企業增長0.6%，股份制企業增長6.6%，外商及港澳台商投資企業增長6.9%。分三大門類看，采礦業增加值下降1.5%，制造業增長7.2%，電力、熱力、燃氣及水生産和供應業增長8.1%。高技術産業和裝備制造業增加值分别比上年增長13.4%和11.3%，增速分别比規模以上工業快6.8和4.7個百分點。全年規模以上工業企業産銷率達到98.1%。規模以上工業企業實現出口交貨值123230億元，比上年增長10.7%。12月份，規模以上工業增加值同比增長6.2%，環比增長0.52%。

1-11月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額68750億元，同比增長21.9%，比上年同期加快12.5個百分點。規模以上工業企業主營業務收入利潤率為6.36%，比上年同期提高0.54個百分點。

三、服務業保持較快發展，商務活動指數持續處于景氣區間

全年全國服務業生産指數比上年增長8.2%，增速比上年加快0.1個百分點。12月份，全國服務業生産指數同比增長7.9%，比上月加快0.1個百分點。1-11月份，規模以上服務業企業營業收入同比增長13.9%，比上年同期加快2.5個百分點;規模以上服務業企業營業利潤增長30.4%，加快28.2個百分點;戰略性新興服務業、生産性服務業、科技服務業營業收入同比分别增長18.0%、15.0%和15.1%。

12月份，服務業商務活動指數為53.4%。郵政快遞、電信廣播電視和衛星傳輸服務、互聯網軟件信息技術服務、銀行、保險等行業商務活動指數均位于57.0%以上的較高景氣區間。從市場需求看，服務業新訂單指數為50.9%，連續8個月位于景氣區間。從市場預期看，服務業業務活動預期指數為60.3%，連續7個月保持在高位景氣區間。

四、投資結構不斷優化，商品房待售面積繼續減少

全年全國固定資産投資(不含農戶，下同)631684億元，比上年增長7.2%，增速比上年回落0.9個百分點。其中，國有控股投資232887億元，增長10.1%;民間投資381510億元，增長6.0%，比上年加快2.8個百分點，占全部投資的比重為60.4%。分産業看，第一産業投資20892億元，增長11.8%;第二産業投資235751億元，增長3.2%，其中制造業投資193616億元，增長4.8%;第三産業投資375040億元，增長9.5%。基礎設施投資140005億元，增長19.0%，比上年加快1.6個百分點。高技術制造業、裝備制造業投資比上年分别增長17.0%和8.6%，分别加快2.8和4.2個百分點;高耗能制造業投資比上年下降1.8%。固定資産投資到位資金629815億元，比上年增長4.8%。新開工項目計劃總投資 519093億元，增長6.2%。1-12月份固定資産投資與1-11月同比持平，12月固定資産投資與上月環比增長0.53%。

全年全國房地産開發投資109799億元，比上年增長7.0%，增速比上年加快0.1個百分點，其中住宅投資增長9.4%。房屋新開工面積178654萬平方米，增長7.0%，其中住宅新開工面積增長10.5%。全國商品房銷售面積169408萬平方米，增長7.7%，其中住宅銷售面積增長5.3%。全國商品房銷售額133701億元，增長13.7%，其中住宅銷售額增長11.3%。房地産開發企業土地購置面積25508萬平方米，增長15.8%。12月末，全國商品房待售面積58923萬平方米，比上年末下降15.3%。全年房地産開發企業到位資金156053億元，增長8.2%。

五、市場銷售平穩較快增長，消費升級態勢明顯

全年社會消費品零售總額366262億元，比上年增長10.2%，增速比上年回落0.2個百分點。其中，限額以上單位消費品零售額160613億元，增長8.1%。按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額314290億元，增長10.0%;鄉村消費品零售額51972億元，增長11.8%。按消費類型分，餐飲收入39644億元，增長10.7%;商品零售326618億元，增長10.2%，其中限額以上單位商品零售150861億元，增長8.2%。消費升級類商品較快增長，通訊器材、體育娛樂用品及化妝品類商品分别增長11.7%、15.6%和13.5%。12月份，社會消費品零售總額同比增長9.4%，環比增長0.7%。

全年全國網上零售額71751億元，比上年增長32.2%，增速比上年加快6.0個百分點。其中，實物商品網上零售額54806億元，增長28.0%，占社會消費品零售總額的比重為15.0%，比上年提高2.4個百分點;非實物商品網上零售額16945億元，增長48.1%。

六、進出口規模進一步擴大，貿易結構繼續優化

全年進出口總額277921億元，比上年增長14.2%，扭轉了連續兩年下降的局面。其中，出口153318億元，增長10.8%;進口124603億元，增長18.7%。進出口相抵，順差28716億元。一般貿易進出口增長16.8%，占進出口總值的比重為56.4%，比上年提高1.3個百分點。機電産品出口增長12.1%，占出口總額的58.4%，比上年提高0.7個百分點。12月份，進出口總額27065億元，同比增長4.5%。其中，出口15342億元，增長7.4%;進口11722億元，增長0.9%。

七、居民消費價格漲勢溫和，工業生産者價格由降轉升

全年居民消費價格比上年上漲1.6%，漲幅比上年回落0.4個百分點。其中，城市上漲1.7%，農村上漲1.3%。分類别看，食品煙酒價格下降0.4%，衣着上漲1.3%，居住上漲2.6%，生活用品及服務上漲1.1%，交通和通信上漲1.1%，教育文化和娛樂上漲2.4%，醫療保健上漲6.0%，其他用品和服務上漲2.4%。在食品煙酒價格中，糧食價格上漲1.5%，豬肉價格下降8.8%，鮮菜價格下降8.1%。12月份，居民消費價格同比上漲1.8%，環比上漲0.3%。全年工業生産者出廠價格比上年上漲6.3%，結束了自2012年以來連續5年下降的態勢;12月份同比上漲4.9%，環比上漲0.8%。全年工業生産者購進價格比上年上漲8.1%，12月份同比上漲5.9%，環比上漲0.8%。

八、居民收入增長加快，農村居民收入增長快于城鎮

全年全國居民人均可支配收入25974元，比上年名義增長9.0%;扣除價格因素實際增長7.3%，比上年加快1.0個百分點。按常住地分，城鎮居民人均可支配收入36396元，扣除價格因素實際增長6.5%;農村居民人均可支配收入13432元，扣除價格因素實際增長7.3%。城鄉居民人均收入倍差2.71，比上年縮小0.01。全國居民人均可支配收入中位數22408元，比上年名義增長7.3%。按全國居民五等份收入分組，低收入組人均可支配收入5958元，中等偏下收入組人均可支配收入13843元，中等收入組人均可支配收入22495元，中等偏上收入組人均可支配收入34547元，高收入組人均可支配收入64934元。全年全國居民人均消費支出18322元，比上年名義增長7.1%，扣除價格因素實際增長5.4%。全年農民工總量28652萬人，比上年增加481萬人，增長 1.7%。其中，本地農民工11467萬人，增長2.0%;外出農民工17185萬人，增長1.5%。農民工月均收入水平3485元，比上年增長6.4%。

九、供給側結構性改革深入推進，轉型升級取得新成效

“三去一降一補”紮實推進。鋼鐵、煤炭年度去産能任務圓滿完成。全國工業産能利用率為77.0%，創5年新高。商品房庫存水平持續下降，12月末商品房待售面積比上年末減少10616萬平方米。工業企業杠杆率不斷降低，11月末規模以上工業企業資産負債率為55.8%，比上年同期下降0.5個百分點。企業成本繼續下降，1-11月份規模以上工業企業每百元主營業務收入中的成本為85.26元，比上年同期減少0.28元。短板領域投資加快，全年生態保護和環境治理業、水利管理業、農業投資分别比上年增長23.9%、16.4%和16.4%，分别快于全部投資16.7、9.2和9.2個百分點。

創新發展持續發力，新動能繼續較快增長。全年全國新登記企業607.4萬戶，比上年增長9.9%，日均新登記企業1.66萬戶。航空航天、人工智能、深海探測、生物醫藥等領域湧現出一批重大科技成果。新産業新産品蓬勃發展，工業戰略性新興産業增加值比上年增長11.0%，增速比規模以上工業快4.4個百分點;工業機器人産量比上年增長68.1%，新能源汽車增長51.1%。經濟結構繼續優化。全年第三産業增加值對國内生産總值增長的貢獻率為58.8%，比上年提高1.3個百分點;消費是經濟增長主動力，最終消費支出對國内生産總值增長的貢獻率為58.8%，高于資本形成總額26.7個百分點。綠色發展紮實推進，萬元國内生産總值能耗比上年下降3.7%。

十、人口總量平穩增長，城鎮化率持續提高

年末中國大陸總人口(包括31個省、自治區、直轄市和中國人民解放軍現役軍人，不包括香港、澳門特别行政區和台灣省以及海外華僑人數)139008萬人，比上年末增加737萬人。全年出生人口1723萬人，人口出生率為12.43‰;死亡人口986萬人，人口死亡率為7.11‰;人口自然增長率為5.32‰。從性别結構看，男性人口71137萬人，女性人口67871萬人，總人口性别比為104.81(以女性為100)。從年齡構成看，16至59周歲的勞動年齡人口為90199萬人，占總人口的比重為64.9%;60周歲及以上人口24090萬人，占總人口的17.3%，其中65周歲及以上人口15831萬人，占總人口的11.4%。從城鄉結構看，城鎮常住人口81347萬人，比上年末增加2049萬人;鄉村常住人口57661萬人，減少1312萬人;城鎮人口占總人口比重(城鎮化率)為58.52%，比上年末提高1.17個百分點。全國人戶分離人口(即居住地和戶口登記地不在同一個鄉鎮街道且離開戶口登記地半年以上的人口)2.91億人，比上年末減少98萬人;其中流動人口2.44億人，比上年末減少82萬人。年末全國就業人員77640萬人，其中城鎮就業人員42462萬人。

總的來看，2017年國民經濟延續了穩中有進、穩中向好的發展態勢，整體形勢好于預期，決勝全面小康邁出堅實步伐。同時也要看到，經濟運行中仍存在不少困難和挑戰，提質增效任重道遠。下階段，我們要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和中央經濟工作會議精神，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，緊扣我國社會主要矛盾變化，按照高質量發展的要求，統籌推進“五位一體”總體布局和協調推進“四個全面”戰略布局，堅持深化供給側結構性改革，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作，堅決打好防範化解重大風險、精準脫貧、污染防治三大攻堅戰，促進經濟社會持續健康發展。

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