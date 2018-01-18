交通銀行:中國經濟增速回升關鍵力量--出口

交通銀行金融研究中心發表報告指出，中國經濟第四季度增速與三季度持平，超出市場預期。全年來看，2017年經濟增速比上年加快0.2個百分點，結束2010年以來連續放緩的態勢，首次出現年度同比回升，同時品質提升步伐加快。

1、2017年中國經濟的三個亮點：

一是出口回暖是經濟增速回升的關鍵力量。2017年全年我國固定資產投資增速與消費增速相比上年都有所下降，只有出口增速是由上年的負增長轉為正增長。出口對經濟增長的拉動作用也由2016年-0.5個百分點轉為2017年前三季度的正拉動0.3個百分點；

二是新動能對經濟增長貢獻度明顯上升。2017年新動能對經濟增長的貢獻度超過30%，對新增就業的貢獻度超過70%，說明在供給側結構性改革的持續推動下，逐漸形成的新動力已經成為中國經濟的重要支撐。

三是經濟結構改善步伐在加快。農業、生態保護和環境治理等短板領域投資快於全部投資；服務業主導作用進一步增強；消費對經濟增長的拉動作用明顯增強，消費已經成為經濟增長主要驅動力；高端製造業等新動能加快成長。新動能形成和結構持續改善表明中國經濟發展的品質正在加快提升。

2、2018年經濟仍將保持平穩增長

隨著消費超過投資成為拉動經濟增長的主要動力，我國經濟增速的季度波動幅度明顯縮小，2015-2017年經濟增速的季度波動幅度維持在0.1個百分點上下，這種由動能轉換和韌勁增強帶來的穩態在2018年仍會維持，經濟的季度增速不會出現明顯的波動。

三駕馬車將呈現“一升一緩一穩”格局。即出口增速回升、投資增速放緩、消費增速平穩。出口在美國歐洲等主要經濟體繼續復蘇的帶動下增速會繼續上升。幾大主要交易夥伴經濟的改善將繼續有利於中國出口的增長，預計2018年中國出口增速將高於2017年，達到10%左右（美元計價）。金融去杠杆、企業去杠杆、金融協調監管政策收緊等因素都會影響固定資產投資的資金來源。加強融資平臺公司管理，清查利用PPP專案、各類投資基金變相舉債，可能制約地方政府的融資能力，影響基建投資。預計2018年固定資產投資增速放緩至6.5%左右。在小排量汽車退稅政策退出以及新能源汽車補貼減少等政策影響下，汽車消費增速會有所放緩。房地產市場繼續受到政策嚴格調控，住房相關消費增速可能放緩。而居民收入增長、消費升級及養老改革等政策則對消費形成支撐，預計2018年消費增速在10%左右。

十九大淡化GDP增長目標，未來中央政府繼續出臺穩增長政策的可能性明顯下降。同時近期部分地方政府開始主動擠出GDP水份，意味著地方政府也將從原來的追求經濟規模的GDP競賽轉向追求更務實更有品質的經濟發展。在此背景下，經濟增速可能會短期承壓。

綜上所述，2018年中國經濟將平穩運行，增速可能略有放緩，預計全年經濟增速為6.7%左右，高於年度增長目標。經濟總量及增速難起波瀾，但品質提升步伐加快。可持續關注經濟動能結構轉變，消費持續超過投資過程中新消費領域及消費升級的機會；第三產業增速持續超過第二產業，服務業增長存在新的機會；供給側結構性改革導致產業內結構升級和行業集中度提升，帶來效率和品質提升效應；數位經濟和互聯網+快速發展，帶來創新型和技術領先型企業發展機會。

3、2018年中國經濟可能面臨三重國際經濟挑戰

發達經濟體貨幣政策正常化仍可能對新興經濟體資本流動和貨幣匯率帶來衝擊。美國推行貿易保護主義對我國出口帶來負面影響。美國減稅政策可能打破中美兩國企業競爭力平衡，並給中長期跨境資本流動帶來壓力。

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