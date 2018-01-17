台股盤後－日港創高助威 電子權值甩尾攻上11000 續創27年新高

台股今 (17) 日盤勢呈現上下兩盤，早盤在面對 11000 點整數關卡的心理壓力下，指數呈現回檔整理，不過午盤過後，台指期率先反攻，激勵電子權值股成功點燃多方氣勢，加上日港股同步拉升，指數午盤後由黑翻紅，尾盤雖遇到小幅拉回，但終場仍順利收上 11000 點，以 11004.8 點作收，上漲 18.69 點，再寫 27 年多來新高，成交值 1470.14 億元。

以中小型股為主的櫃買市場走勢則是跟集中市場相反，早盤多數時間都在平盤之上震盪，中場過後資金轉為集中市場，櫃買市場開始翻黑，終場下跌 0.1 點，以 152.37 點作收，成交值 376.1 億元。

台股今日類股漲略多於跌，其中漲幅最高的是資訊服務類股，漲幅達 1.7%，建材營造、汽車、橡膠、水泥等漲幅也超過 1%，電腦設備、航運、貿易百貨、觀光、造紙、其他類、電子通路、半導體、化學、通信網路、油電燃氣等也均收紅。

至於下跌類股則有玻陶、電器電纜、生醫、電子零組件、化學生醫、紡纖、鋼鐵、塑膠、食品、其他電子、金融、電機機械等。

電子權值股則再成為台股攻堅要角，儘管早盤一度偏弱，不過台積電及鴻海在午盤後黑翻紅，推升指數順利攻上 11000 點，不過股王大立光則是陷入 4000 元保衛戰。

至於傳產族群也持續扮演穩盤要角，包括營建股鼎固 - KY 亮燈漲停，鄉林、華建、國揚、工信、建國、太子、皇昌、昇陽、愛山林、皇翔等漲幅也均超過 1%。

汽車類股也由裕隆帶動，和泰車、廣華 - KY、裕日車、中華、三陽工業等也均收紅。

金融股更是緩步守穩，包括元大金、華南金、永豐金、開發金、國票金、台新金、玉山金、第一金等也均收紅。

至於生技股雖然相對疲弱，其中浩鼎更是亮燈跌停，東洋也跌近 3%，另外生華科、東生華、合一、懷特、台耀、全宇生技 - KY、永昕、佰研、創源、智擎、亞獅康 - KY、國光生等跌幅也均超過 2%，但因權重較小，影響指數有限。

分析師林孟漢表示，台股今日再度演出甩尾行情，推升指數站上 11000 點，整體來看，成交值今天增加到接近 1500 億元的水準，雖然沒有爆量的狀況，但是也稍稍化解價量背離的疑慮，不過指數能不能有效守住 11000 點，還是要看明天台積電法說而定。