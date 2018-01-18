QE啥時退？ECB鴿派副總裁也開金口

歐元漲勢兇猛，歐洲央行 (ECB) 多位成員已表示擔憂，如今 ECB 第二把交椅週三也開金口評論歐元區貨幣刺激方案 (QE) 的去留。

過去兩日，歐洲管理委員會成員 Francois Villeroy de Galhau 和 Ewald Nowotny 發表主張，認為歐元走強恐挫傷 ECB 對抬高通膨的努力。

油價 & 歐元上漲可能影響通膨預期

歐洲央行副總裁 Vitor Constancio 表示，「我擔心匯率沒有反映基本面就突然變動，看看基本面，12 月通膨小幅下滑。」

ECB 官員中，Constancio 向來算是數一數二鴿派作風，在 1 月 25 日管理委員會會議前一週表達了自己對訂定貨幣政策的意見。歐元兌美元上漲至 3 年最高，加上各種強勁的經濟成長跡象，促使各官員討論是否應該修正或調整 QE。

雖然歐元上漲恐怕會拖累通膨，讓 ECB 無法在 2020 年底前達到通膨 2% 的目標，但另一方面，能源成本上升卻可能讓物價上漲。

Constancio 示意，下週會議上討論的政策用詞不太可能變動，他主張官員應該謹慎，不要「太快扼殺成長」。ECB 目前允諾維持每月購債 300 億歐元 (370 億美元)，至少到今年 9 月為止，如果有必要還可以延長，而且在 QE 退場 (即停止購債) 之後才會升息。

但也有一些較樂觀的 ECB 官員認為應該提早結束 QE。經常評論 QE 的德國央行總裁 Jens Weidmann 週二表示，他認為今年讓 QE 退場「從今天的角度來看很合宜」，但他稱分析師預期明年年中之前不會升息這一點「很有道理」。

另外，愛沙尼亞央行總裁 Ardo Hansson 的立場較為激進，他認為今夏之前就該調整 QE，9 月後 QE 就可以完全退場。但對於迄今歐元的漲勢，他稱「不會威脅通膨前景，不必過份誇大。」

雖然過去 2 日歐元下跌，但自 ECB 上回政策會議 (去年 12 月 14 日) 以來，歐元上漲了近 4%。

上一回 ECB 積極處理歐元問題是去年 9 月，當時因歐元兌美元自開年以來上漲了 14% 以上。德拉吉總裁當時表示，歐元「是不安的來源，必須監控」，隨後兩個月歐元走跌。

法國央行總裁 Villeroy 本週建議，不要讓 QE 提前退場。

「我們的方向和政策可以預期，但是我們沒有預先承諾具體時間，我們會以達成通膨目標為前提，執行實際過程。」