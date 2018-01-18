英國議會下院三讀通過《退出歐盟法案》

中國證券網今 (18) 日援引新華網報導，英國議會下院 17 日晚三讀通過《退出歐盟法案》，將於月底交付上院表決。這份法案旨在將現有歐盟法律轉換為英國國內法，為英國脫歐後的法律承接做準備。

下院議員當晚以 324 票支持、295 票反對的投票結果，通過了這一法案。按議會立法程序，該法案將於月底在上院進行表決，通過後經女王批準才能成為法律。分析人士認為，上院議員可能仍將對此提出修正案，並發回下院重新表決。

英國脫歐事務大臣戴維 · 戴維斯在法案通過後稱這是一個歷史性的決定，他認為通過這項法案對確保英國最後順利脫離歐盟至關重要；反對黨工黨的影子脫歐事務大臣基爾 · 斯塔默表示，該法案仍然存在不少缺陷，無法達到其設定的目的，他指責保守黨強行否決了反對黨議員提出的所有修正案。

2017 年 9 月，英國議會下院曾原則通過《退出歐盟法案》。但按議會立法程序，該法案於 11 月進入逐條細讀及委員會審查階段，其間各方增加了數百條修正意見和新增條款。經過下院的數次投票，反對黨方面提出的所有修正條款和新增條款均遭否決，唯一獲得通過的一條修正案是由保守黨議員提出的，要求英國政府與歐盟簽訂最終脫歐協議前需經議會表決通過。