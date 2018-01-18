川普考慮對中國竊取智財權給以巨額「處罰」 無懼貿易戰爆發

路透報導，美國總統川普週三表示，作為對中國被指竊取美國知識產權調查的一部分，美國政府正考慮施以巨額 “處罰”。這是川普政府將對中國採取貿易報復行動最明確的信號。川普接受路透專訪時表示，其經濟顧問柯恩提到，中國強迫美國企業與中國合作夥伴分享其知識產權，以此作為在中國開展業務的代價。「我們可能宣佈一項規模巨大的知識產權處罰決定，很快就會宣佈。」



雖然川普並未具體說明對中國施以 “處罰” 是什麼意思，但 1974 年生效的貿易法授權對中國竊取美國知識產權的行動展開調查，並允許對中國的商品徵收報復性關稅，或者實施其它貿易制裁，直至中國改變其政策。



川普表示，損害賠償的成本可能很高，但未詳述處罰金額是如何制定的，或者如何對中國施加處罰。「我們在討論大額損害賠償。我們討論的數額你甚至想都想不到。」



川普表示，他將宣佈某種形式的針對中國的貿易行動，會在 1 月 30 日發表的國情咨文中討論這一問題。在被問及美國可能在鋼鐵、鋁和太陽能板等領域對中國採取貿易報復行動是否會引發貿易戰時，川普表示，他希望不會。「我認為不會，我希望不會。但如果爆發，那就爆發。」



他也提到，他和中國國家主席習近平從未討論過中國購買美國公債的計劃。彭博本月稍早報導，檢討中國外匯配置情況的中國官員曾建議，放慢或暫停購買美國公債。



川普表示，他不擔心此舉會損害美國經濟。「我們從未討論過該問題。他們做什麼誰也攔不住。



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