首批基於區塊鏈的ETF在那斯達克上市交易

摘要：首批基於區塊鏈的 ETF 在那斯達克上市交易。Reality Shares Advisors 和 Amplify Trust ETF 的最新區塊鏈基金 17 日在那斯達克上線交易，上市首日兩隻 ETF 基金分別為收平和收漲 0.85%。

區塊鏈的潮水還在不斷湧來，首批基於區塊鏈的 ETF 已經開始在那斯達克上市交易。

Reality Shares Advisors 和 Amplify Trust ETF 的最新區塊鏈基金 17 日在那斯達克上線交易，基金的名稱分別為 Nasdaq NextGen Economy ETF（BLCN）和 Transformational Data Sharing ETF（BLOK）。

上市首日，BLCN 開盤價為 24.20 美元，BLOK 開盤價接近 20 美元。收盤時兩隻 ETF 基金分別為收平和收漲 0.85%。

（截圖來自 CNN Money）

根據 2017 年 11 月份披露的招股說明書，這兩隻基金將專注於投資那些市值超過 2 億美元、且半年日均交易規模不低於 100 萬美元的區塊鏈初創公司。 兩家公司都認為，由於缺少監管以及盈利動力不足，投資初創型區塊鏈公司的風險較高。

據行業網站 CoinDesk，Reality Shares 的一位分析師 Kian Salehizadeh 透露，該公司與那斯達克共同研發了一款指數，用於追蹤區塊鏈初創公司的表現，這款指數也將用於該公司的 ETF 投資中。提到這個指數的研發初衷，他表示，「我們想要做一隻基於區塊鏈技術的 ETF，這不同於比特幣基金，而是要對該領域基礎的生態系統加以利用。所以我們研發了一個內部算法，對 7 個定量因素進行監控。」

Salehizadeh 還提到，最初這隻 ETF 基金的名稱中是包含「區塊鏈」三個字的，但美國證監會要求其去掉這個字眼。

雖然目前美國證監會還沒有正式批准這些 ETF，但 Salehizadeh 表示，在現行法律下，只要沒有正式的駁回指令，就意味著這些 ETF 已經得到了自動批准。美國證監會對一隻 ETF 有 75 天時間發布駁回指令。

『新聞來源／華爾街見聞』