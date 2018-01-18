【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

台股週四續揚再創新高，由台積電大漲 2.69 元帶動指數收高 66.77 點，期貨收盤站上 11000 點整數大關，投資人對台積電法說展現樂觀，外資在現貨市場大買 96.23 億元，然而在期貨市場，外資台指期淨多單減少 3,751 口，水位降至 5 萬口以下。

《國際金融市場焦點分析》

美國四大指數齊創收盤新高紀錄，因投資人對企業財報表示樂觀，生技和半導體類股大漲，道瓊指數收盤首度站上 26000 點大關，而 FED 最近公布的褐皮書也對美國經濟前景表示樂觀。歐元期貨自高點拉回，因為歐洲央行官員出現為退出 QE 的消息降溫，美債期貨則持續探底，經濟好轉帶動殖利率走升的預期，再加上中日減持的利空持續發酵。

《國際商品市場焦點分析》

在美股及全球股市多頭氣氛熱絡激勵下，原油價格展開反彈，市場預期今晚 EIA 公布的週報將顯示美國原油庫存連續第九週下滑，而今早的 API 數據顯示上週庫存大減超過 500 萬桶，WTI 期貨價格因此順勢站上 64 美元；金價再度經歷較大震盪，隨著美股盤中美元收斂漲幅，金價翻紅上漲，不過在美國國會可能通過臨時支出案後，美元指數急拉 50 點，金價則是急墜 1%。

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