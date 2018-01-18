瑞波幣大跌約74% 創辦人Larsen身價蒸發440億美元

主要加密貨幣在過去兩天，因擔憂中國和韓國對虛擬貨幣的進行嚴密監管，紛紛大跌，而這波「大屠殺」，也使瑞波幣的共同創辦人 Chris Larsen 的身價，在短短幾週蒸發 440 億美元。

瑞波幣從 1 月 4 日的高點 3.84 美元，大跌 74%，使 Larsen 的資產蒸發 440 億美元，瑞波幣 1 月 17 日的交易價格在 1 美元左右，《CNBC》使用《富比世》提供的數據計算，Larsen 目前身價約為 158 億美元，根據瑞波公司提供資料，他擁有 51.9 億的瑞波幣，以及公司 17% 的股份，在市場上流通的 1000 億瑞波幣中，瑞波公司持有 613 億。

1 月 4 日當瑞波幣處於高點時，Larsen 的身價為 599 億美元，可成為美國最有錢的 5 個人之一，但這波虛擬貨幣大跌風暴，使他的身價大跌，瑞波公司發言人則是不回應《CNBC》。

瑞波幣 1 月 1 日以來的價格變化 (資料來源: coindesk)

台灣時間 18 日上午 11 點，瑞波幣的價格約為 1.425 美元。

Chris Larsen 不是唯一身價大幅蒸發的人，在比特幣一度跌破 1 萬美元的情況下，Cameron 和 Tyler 雙胞胎兄弟，持有的虛擬貨幣市值也降至約 9.04 億美元。