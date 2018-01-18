針織鞋熱潮 羊毛供不應求 價格攀升30%創歷史新高

運動品牌相繼推出含有羊毛的服飾和鞋類產品，在羊毛產能有限，但需求提升的情況下，羊毛價格去年大漲 30%，今年預計會持續攀升，澳洲為主要生產方，而中國為最大的消費者，美國的市場則有待加強。

澳洲羊毛發展公司 (Australian Wool Innovation，AWI) 代表澳洲 2.4 萬的羊毛生產商，提供約全世界 90% 的服飾羊毛需求，公司指出，中國市場還有運動服飾，對天然纖維材質的需求不斷成長，在供應量有限的情況下，為羊毛創造了「完美風暴」，價格大漲。

隨著澳洲羊毛產能持續下降，澳洲羊毛現貨價格持續創新高

AWI 執行長 Stuart McCullough 指出，羊毛價格只會上漲，不會下滑，羊毛價格去年上漲了 30％，週三 (17 日) 收在每公斤 18.17 澳元，之後有望達到每公斤 20 澳元 (約 15.92 美元)。

中國是澳洲羊毛最大的消費者，約占出口總額的 78％，義大利則是第二大買家，McCullough 表示，中國的需求是基於他們追求高貴奢華的商品，而歐洲的需求提升，主要是受到時尚的引領。

另一方面，美國的消費還有成長空間，McCullough 說，美國人平均每年僅消費 300 公克羊毛，而中國、歐洲和加拿大的羊毛消費量約為每人每年 1 公斤左右。

在更多消費者追求天然纖維的需求下，Adidas、Nike 和 Puma SE 皆推出使用羊毛的運動鞋和服裝。

澳洲農業資源經濟局預計，在產能受限的情況下，2017 年至 2018 年的羊毛出口量，約只能成長 4%，約為 44.6 萬噸，但價格將會上漲 20% 至 43 億澳元，因為需求提升。