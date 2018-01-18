盤前財經大事搶先讀2018年1月18日

今日操盤前瞻

法說會：台積電、春源

韓國 1 月 18 日當週韓國央行 7 天回購利率

OPEC 公佈每月原油市場報告

澳洲 12 月失業率

中國 70 個大中城市住宅銷售價格

中國第四季 GDP

中國 12 月規模以上工業增加值、社會消費品零售總額

日本 11 月工業產出

美國 1 月 13 日當週首次申請失業救濟人數

美國 12 月新屋開工

Fed 褐皮書指出 經濟對共和黨的稅改法案 少有反應

美國聯準會 (Fed) 在週三發布的褐皮書報告中說，美國經濟持續以 "溫和至略高於溫和" 的速度成長。該報告涵蓋期間由 11 月底至 1 月 8 日。閱讀全文...

〈蘋果供應屢遭爆料〉樹大招風？鴻海、和碩也常遭指控深受其害

蘋果 (AAPL-US)iPhone 幾乎賺走了全球智慧型手機的獲利，因此蘋果供應鏈對於勞工環境也屢屢成為勞團追蹤的焦點，不只可成 (2474-TW)，包括鴻海 (2317-TW) 及和碩 (4938-TW) 也常常因此登上媒體版面。閱讀全文...

〈台北國際電玩展〉臺灣館規模擴大 VR 與電競商機夯

今年度全球首發遊戲盛會「台北國際電玩展」將於下周四 (25 日) 登場，今年國內廠商參展意願明顯提升，「臺灣館」規模較往年擴大，許多日韓遊戲 IP 紛紛搶攻電玩展商機，來台展出旗下人氣遊戲，且此次展會中，也有不少國內外大廠展出虛擬實境 (VR) 遊戲，預期將成為今年展會焦點之一。閱讀全文...

〈外銀看今年景氣〉3 外銀均看好亞洲市場、看衰美元 投資股優於債

全球經濟同步上揚，展望今 (2018) 年，包括滙豐銀、渣打銀和瑞銀均看多亞洲市場，其中特別看好中國股票；匯率部分，普遍預期美國聯準會將升息 2 至 3 次，美元走勢將短多長空，即便美元指數短期會反轉，但今年美元仍可能進一步貶值。閱讀全文...

〈車用市場成長俏〉汽車業去年總產值破 6000 億 車用電子超越整車

工研院產業經濟與趨勢研究中心 (工研院 IEK) 預測團隊今 (17) 日公布汽車產業預估，估 2017 年我國汽車產業產值為 6109 億元，年成長 4.6%，其中，汽車電子達 2080 億元，成長動能最強，年增 14.3%，超越汽車整車產值；展望 2018 年，預期台灣汽車產業產值可望再成長 1.2 - 2.1%。閱讀全文...