〈台北國際電玩展〉臺灣館規模擴大 VR與電競商機夯

今年度全球首發遊戲盛會「台北國際電玩展」將於下周四 (25 日) 登場，今年國內廠商參展意願明顯提升，「臺灣館」規模較往年擴大，許多日韓遊戲 IP 紛紛搶攻電玩展商機，來台展出旗下人氣遊戲，且此次展會中，也有不少國內外大廠展出虛擬實境 (VR) 遊戲，預期將成為今年展會焦點之一。

今年電玩展共有 28 個國家、近 400 家業者參展，其中，國內廠商今年參展意願提升，使「臺灣館」規模較往年擴大，橘子 (6180-TW) 將展出同時上線人數已突破 40 萬人的《天堂 M》；宇峻 (3546-TW) 主打旗下熱門 IP《三國群英傳》20 周年慶祝活動；鈊象 (3293-TW) 將透過《火線狂飆 VR》與《急速摩托》展現自家研發實力；智冠 (5478-TW) 則是主打免費 MyCard 互動娛樂城。

除國內廠商外，日韓遊戲 IP 也紛紛搶進電玩展商機，Cygames 將展出旗下卡牌對戰遊戲《闇影詩章》；日本遊戲開發商 Wonder Planet 帶來人氣遊戲《Crash Fever》，並將於現場公開最新遊戲情報；LINE GAMES 旗下 RPG 遊戲《命運之子》也將邀請一手催生該款遊戲的「韓國天才畫師」金亨泰來台，舉辦簽名會與直播活動衝人氣。

近年來能見度明顯提高的虛擬實境 (VR) 與擴增實境 (AR) 遊戲，預期將成為今年展會中的焦點之一，不少國內外大廠均熱烈參與展出，唯數 (6626-TW) 首度公開電競模式的霹靂手遊大作《霹靂無雙》，結合 AR 實境可召喚遊戲角色；蝴蝶數位將展出恐龍題材的多人冒險探索類 VR 遊戲《方舟公園》；競鋒國際全球首款 AR 電競手遊《聖域對決》將搶先曝光觀戰者 AR 模式，邀請知名遊戲實況主進行表演賽。

宏達電 (2498-TW) 的 VR 產品 VIVE 也爭搶遊戲商機，帶來於 CES 2018 展中推出的全新 VR 裝置 VIVE Pro，這將是 VIVE Pro 首度在台與玩家見面，宏達電並將於現場舉辦為期 2 天的虛擬實境《英雄防線：勇士們》電競邀請賽。

值得一提的是，除玩家區外，今年「B2B ZONE 商務區」也規劃了「VR 專區」，現場聚集 15 款來自美國、加拿大、日本、韓國與台灣團隊開發中的 VR 遊戲搶先亮相，以因應遊戲開發的多元需求。

