能源盤後─供應下滑加上地緣風險 油價收高

石油期貨週三收高，主要受到美國原油供應連續第 9 週下滑以及奈及利亞產量風險的預期所推動。

2 月西德州中質原油 (WTI) 上漲 24 美分或 0.4%，收於紐約商品交易所 (NYMEX) 每桶 63.97 美元。倫敦 ICE 期貨交易所 3 月交貨的布侖特原油上漲 23 美分，至每桶 69.38 美元，漲幅為 0.3%。

兩個基準價格週二下跌，WTI 收低 0.9% 和布侖特跌 1.6%，從 3 年高位回落。

Schneider Electric 商品分析師 Robbie Fraser 對《MarketWatch》表示：「儘管如此，基本面仍然看好庫存消耗和全球需求。」

他說：「奈及利亞三角洲復仇者最近宣布將對奈及利亞石油業進行更多襲擊以及利比亞持續的衝突，這都提醒人們，地緣政治風險可能進一步拉大市場。」

總體而言，「市場現在有充分的理由看漲，但也有充分的理由扼殺這種情緒」，而且「美國產量增長就在不遠處」。

人們越來越擔心，原油價格上漲已觸及 2014 年底以來的最高水平，可能會刺激美國頁岩油產量增加，這不是石油輸出國家組織 (OPEC) 領頭的產量削減協議的一部分。

能源情報署（EIA）預計 2 月美國石油總產量可能達到每天 1000 萬桶。另外，週二的 EIA 預測，美國 2 月主要頁岩油產量將達到每天 11.1 萬桶。

但是由於主要產區地緣政治動盪和嚴格遵守減產政策，WTI 油價今年迄今為止上漲近 6%。

交易商也期待能夠顯示石油市場狀況和高油價對全球消費的影響的數據。一些分析師警告說，消費者可能因價格上漲而減少消費量。

美國石油協會（American Petroleum Institute）週三稍晚將公佈每週美國石油供應數據。美國 EIA 週四公佈其原油和原油的官方數據，OPEC 將公佈其月度石油市場報告，而國際能源機構 (IEA) 週五將公佈其密切關注的石油市場報告。

Price Futures Group 預計，EIA 週四將公佈截至 1 月 12 日當週原油供應下降 350 萬桶，而標準普爾全球普查分析師則認為將小幅減少 42.5 萬桶。原油供應已經連續 8 週下滑。

根據標準普爾全球普查調查，EIA 預計汽油供應將攀升 270 萬桶，但精煉油品則下降

85 萬桶。

在周三其他能源產品中，2 月汽油上漲 1.1%，至每加侖 1.858 美元。2 月熱燃油上漲 0.3%，至每加侖 2.069 美元。

2 月天然氣上漲 3.3%，至每百萬英熱單位 3.232 美元，為 5 月以來的最高水平。

Frazer 說：「需求情況恢復到更加樂觀的狀態」，全國大部分地區的氣溫正在下降。但美國周四 EIA 天然氣數據「繼上週的創紀錄的庫存下降後，預計減幅將低於去年。」