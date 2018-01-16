油價還能追高嗎？分析師：空手投資人可考慮「原油替代性商品」

據《MarketWatch》報導，近期的原油價格已創 3 年來新高，如投資人 3 個月前購買原油，截至今日報酬率將達 25%，報酬率只有加密貨幣可比。但是現在問題來了，油價已來到三年來的高檔區，投資人該如何投資呢？

摩根大通 JPMorgan (JPM-US) 分析師報告中提道，雖然布蘭特原油已達每桶 70 美元水位，但中長期來看，原油期貨是目前最便宜的金融商品。「S&P 能源指數目前打 85 折至 9 折 (572.02 點)，MSCI 能源指數打 9 折至 95 折，MSCI 俄羅斯指數也同樣打 9 折」，代表能源市場存在著較多的上漲空間。

其中，最大的能源證券 ETF，Energy Select SPDR ETF 今年就已經上漲了 7.1%，三個月內的成績更是超過 14%，但這樣的報酬率還未到達布蘭特原油及 WTI 紐約輕原油的 20% 報酬率水位，潛能無限。

上週因美國原油庫存量下滑、美元弱勢、及寒流來襲，使布蘭特原油一度沖上了 70 美元水位，而 OPEC 成員國有紀律的減產更是為油價撐腰。布蘭特原油和 WTI 都創 2014 年 12 月以來的新高。

近期油價的上漲，也使得油價已高於摩根大通 2018 年年底的預測；預估值為布蘭特每桶 65 美元及 WTI 每桶 60 美元。

然而，摩根大通認為 2018 年上半年油價將會繼續處於高峰，而下半年油價則可能因為 OPEC 減產終止、及美國頁岩油增產導致價格走跌。

摩根大通建議打算投資原油商品的投資人們，可以考慮比原油期貨更便宜的替代原油商品 (oil proxy)，如：俄股、能源憑證、及原油貨幣 (petrocurrency) 如俄羅斯盧布、加幣、及挪威克朗等。

據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，截至上周為止 WTI 的空單量已創歷史新高，表示市場對於油價繼續上升的機率並不看好。

Saxo 銀行大宗商品主管 Ole Hansen 提道，原油空單刷下歷史新高，這代表未來修正的機率較高。他表示，基金的策略往往是「追高」，在現階段放空量較大的情況下，建議投資人減持原油多單，轉移至風險較低的商品上。