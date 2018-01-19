能源盤後─創紀錄產出抵銷供應連9週下滑 油價持平

鉅亨網張祖仁 報導 2018年1月19號6點53分

油價週四幾乎沒有變化，微跌了幾美分，美國每周原油產量保持接近創紀錄的水平，抵消了國內供應連續第 9 週下滑的支撐。

天然氣期貨價格也從 5 月以來的最高水平下跌，原因是商品庫存週跌幅遠低於 5 年平均水平。

2 月西德州中質原油 (WTI) 價格週三小跌 2 美分，收於每桶 63.95 美元。在供應數據發表前，它的交易價格為 63.52 美元。全週結算價格下滑約 0.5%，盤中最高來到每桶 64.30 美元，為 2014 年 12 月初以來最高。

Tyche Capital Advisors 分析師 John Macaluso 表示，近期油價的下跌「促成了技術性調整，因市場可能上漲過快。」

倫敦 ICE 期貨交易所 3 月交貨的布侖特原油全球原油基準價格上漲 7 美分，至每桶 69.31 美元，漲幅 0.1%。

美國能源情報署 (EIA) 週四報導，截至 1 月 12 日當週，美國國內原油供應量下降了 690 萬桶。標準普爾全球普查公司的分析師預測下降 42.5 萬桶，而美國石油協會 (API) 周三報告下降 510 萬桶桶。

ClipperData 公司商品研究主管 Matt Smith 表示：「由於煉油活動強勁和出口穩健，原油庫存大幅增加。」

但 EIA 報告還顯示上周原油總產量每天增加 25.8 萬桶至 975 萬桶。截至 12 月 15 日的一周，這個數字接近每日 979.9 萬桶，這是 1983 年來 EIA 數據的最高周記錄。

EIA 顯示，本週汽油庫存攀升 360 萬桶，精煉油品庫存減少 390 萬桶。標準普爾全球普查調查預測，汽油供應量將增加 270 萬桶，精煉油品減少 85 萬桶。

紐約商品交易所 2 月汽油上漲 1.4%，至每加侖 1.884 美元。2 月熱燃油跌 0.4%，至每加侖 2.062 美元。

Smith 說：「最近的惡劣天氣推動了取暖用油的需求，也阻礙了駕駛，導致汽油庫存大量增加，精煉油品大量增加。」

奈及利亞武裝分子週三發表聲明，警告說在未來幾天內將把海上石油設施作為目標，使投資者十分擔憂。全球風險管理諮詢公司表示，奈及利亞三角洲激進組織 2016 年的襲擊是造成奈及利亞產量從 220 萬桶峰值下降至 100 萬桶左右的部分原因。

石油輸出國家組織 (OPEC) 和包括俄羅斯在內的產油國努力減產並消耗全球庫存，收緊供應幫助推高了油價。

OPEC 週四公佈的數據顯示，12 月的石油產量每天增加 4.2 萬桶至 3242 萬桶，但也輕微地將 2017 年全球需求估計值提高至每天 9699 萬桶，預測 2018 年的需求量為每天 9851 萬桶。

其他能源交易方面，天然氣價格下跌，因數據顯示美國每週商品供應量下降幅度小於預期。

2 月天然氣下跌 1.3%，至每百萬英熱單位 3.189 美元，低於週五收盤時的最高點。

EIA 表示，截至 1 月 12 日當週，美國國內天然氣供應量下降了 1830 億立方英尺，低於標準普爾全球普查分析師預期的下降 1890 億立方英尺，遠低於 5 年平均下降水平

2030 億。