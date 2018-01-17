能源盤後─等待上週生產數據 原油價格由3年高點下滑

由於交易商等待本週稍晚公布的美國原油供應和產量數據，油價週二收低，從 3 年高位回落。

2 月西德州中質原油期貨 (WTI) 收盤下跌 57 美分或 0.9%，收於每桶 63.73 美元。在紐約商品交易所（New York Mercantile Exchange）週五價格收於 64.30 美元，是自 2014 年 12 月初以來的最高收盤價。週一電子盤交易價格走低。

全球基準 3 月布侖特原油下跌 1.11 美元或 1.6%，收於 ICE 歐洲期貨每桶 69.15 美元，創下今年以來單日最大單日跌幅和跌點。加上美元貶值助力，自 2014 年 12 月以來週一首次收於每桶 70 美元上方。

《Sevens Report》期貨分析師週二表示，期貨價格「延續上行，回調（或者至少有些盤整）並不令人意外。」

本週，美國能源信息署 (EIA) 關於美國石油供應和生產的數據將成為焦點，因為交易商期待上. 次報告中披露的美國產量大幅下滑是「曆年必然的轉折或者真正的經濟低迷。」們說。

由於週一馬丁路德金恩假期，EIA 週四將公佈截至 1 月 12 日的一周的數據，比平時晚了一天。美國石油學會 (API) 貿易組織週三晚間將發布自己的數字。

Price Futures Group 預計美國原油供應量將下降 350 萬桶。它還預測汽油庫存下降 150 萬，精煉油品下降 200 萬。

Price Futures Group 高級市場分析師 Phil Flynn 表示，石油市場正在傳遞信號，也就是「即使供應減少，也不會提高產量」。石油輸出國家組織 (OPEC) 領導的減產承諾「比以往更加強大」。

Flynn 說，即使油價「週二獲利回吐，石油空頭也不得不宣布投降」。

摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師在最近的一份報告中，將今年第 3 季的布侖特原油價格從之前預測的 63 美元上調至 75 美元。他們表示，油價回落，尤其是近期交貨的石油價格高於後期交付的石油價格，「可能會持續下去，因為庫存將保持緊張，從而給價格帶來上行壓力」。

與此同時，週五發布的貝克休斯數據顯示，美國活躍的石油鑽井平台數本週上漲，這是 5 週來首次上漲，說明鑽井活動正在增加。

另外，在周二發布的月度報告中，EIA 預測 2 月美國油頁岩產量每月將攀升 11.1 萬桶，預計二疊盆地頁岩氣產量將增長最多。

2 月汽油期貨收於每加侖 1.838 美元，下跌 0.6%，2 月熱燃油下跌 1% 至每加侖 2.063 美元。

2 月天然氣下跌 2.2%，至每百萬英熱單位 3.129 美元，週五上漲 3.8%。

Flynn 說，美國的天然氣生產「由於新的氣管容量使得生產者能夠生產更多」。為了輸送天然氣，溫度必須比過去低並「一直保持這種狀態」，但「看起來市場可能會回溫」。