〈台北國際電玩展〉參展攤位破紀錄達2000個 估吸引30萬人次參觀

今年度全球首發遊戲盛會「台北國際電玩展」將於下周四 (25 日) 登場，共有 28 個國家、近 400 家業者參展，以高達 2000 個攤位的展覽規模寫下歷史紀錄，其中，參觀「商務區」的預先登錄買主目前已超過 25 國，主辦單位預估可吸引約 2500 位國內外買主參與盛會；玩家區則預估 4 天將湧入 30 萬人次參與。

本屆電玩展主題為「遊戲無極限 Game Unlimited」，強調跨平台遊戲推陳出新的精神，展區將分為 25 日至 26 日開放的「B2B ZONE 商務區」與 26 日至 29 日開放的「B2C 玩家區」，商務區將以遊戲版權交易為主，預估吸引約 2500 位國內外買主入場，且由於開展適逢寒假期間，預估玩家區 4 天內將湧入 30 萬人次參與。

玩家區將展出橫跨主機遊戲、手遊、桌遊、端遊、頁遊與虛擬實境 (VR) 及擴增實境 (AR) 等各種平台遊戲，其中，由台灣遊戲產業振興會號召籌組的「臺灣館」，包括橘子 (6180-TW)、宇峻 (3546-TW)、鈊象 (3293-TW)、智冠 (5478-TW) 與大宇資 (6111-TW) 等遊戲大廠都將參與展出，橘子更將打造全台企業最大品牌展區。

值得一提的是，今年電玩展首度設立「心動專區」與「電競舞台」，心動專區將展出《羋月傳》、《夢間集》、《美男革命–愛麗絲與戀之魔法》與《100 日公主》等 4 款戀愛養成遊戲；「2018 RACING ESPORTS 電競舞台」開展首日將有《絕地求生》交流賽線上轉播，其餘現場賽事包括《街頭籃球》與《2018 傳說對決女子盃》等。

此外，致力扶植獨立遊戲的 INDIE HOUSE 平台今年擴大規模，吸引 88 家獨立遊戲團隊參與展出，其中逾一半的團隊來自海外，又以日本團隊最多，依序是香港、韓國、美國、印度和英國等 19 個國家，開發遊戲橫跨 PC、Mobile、Xbox、PS、VR、Switch 與大型機台等多平台，可望讓獨立遊戲成為本屆台北電玩展目光焦點之一。