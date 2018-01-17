〈台北國際電玩展〉設攤率年增17% 商機上看百億元

今年度全球首發遊戲盛會「台北國際電玩展」將於下周四 (25 日) 登場，共有 28 個國家、近 400 家業者參展，以高達 2000 個攤位的展覽規模寫下歷史紀錄，包括設攤率、參展企業與參展國家數量等，都較去年成長，法人預估，本次電玩展商機可望上看百億元。

從去年電玩展數據來看，今年設攤率較去年成長 17%、參展企業成長 43%，而參展國家數更是年增 85%，其中，今年玩家區將展出由台灣遊戲產業振興會號召籌組的「臺灣館」，包括橘子 (6180-TW)、宇峻 (3546-TW)、鈊象 (3293-TW)、智冠 (5478-TW) 與大宇資 (6111-TW) 等遊戲大廠都將參與展出，顯見國內外遊戲商對台北國際電玩展的重視程度較往年提高。

此次電玩展主題為「遊戲無極限 Game Unlimited」，分為「B2B ZONE 商務區」與「B2C 玩家區」，參觀「商務區」的預先登錄買主目前已超過 25 國，主辦單位預估可吸引約 2500 位國內外買主參與盛會；玩家區則預估 4 天將湧入 30 萬人次參與。法人認為，此次電玩展商機可望達百億元。

由於第 1 季適逢農曆年與寒假假期，電玩展期間也就成為各家廠商大力衝刺第 1 季營運動能的時機，此次展會中，多款人氣手遊紛紛推活動贈禮，如人氣手遊 Madhead 《神魔之塔》玩家若購買 5 周年生日大派對門票，就有機會抽中香港來回機票、機車與 iPhone X 等好禮；除手遊外，PlayStation 攤位也將推出史上最強的會場限定購機方案，趁電玩展期間衝刺業績。