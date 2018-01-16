外資大買面板雙虎 三大法人買超61億元

台股今 (16) 日在國際股市轉強帶動，面板及生技同步啟動攻勢下，指數在中場過後站回平盤之上，尾盤再由台積電翻紅帶動，終場以最高點 10986.11 點作收。三大法人持續買超，外資買超 36.64 億元，投信買超 4.01 億元，自營商買超 20.61 億元，合計買超 61.28 億元。其中，外資大買面板雙虎最為搶眼。

期貨部分，三大法人則是僅投信偏多，外資續減碼多單 2619 口，淨部位多單降到 48364 口；投信回補空單 33 口，淨部位空單來到 30877 口；自營商加碼空單 377 口，淨部位空單來到 681 口，合計三大法人減碼多單 2963 口，淨部位多單為 16806 口。

面板族群今天成為台股領頭羊，外資買盤也大舉回流到面板雙雄身上，其中群創獲買超 7.1 萬張，創下單日買超第 3 高紀錄，友達也獲買超 5.1 萬張，則是去年 6 月以來買超新高。另外台積電也是台股今天拉尾盤的關鍵，外資則是連續 2 天買超。

金融股部分，外資也是持續買多於賣，雖然外資買超前 10 名當中只有開發金、元大金及永豐金等 3 檔金融股，不過包括國票金、台新金、第一金、華南金、合庫金、富邦金、新光金等也同獲外資加碼。

ETF 部分，外資則是轉為賣超台灣 50，至於台灣 50 正 2，外資也是中止連續 3 天買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資雖然是連續 13 天賣超，但是賣超張數仍僅有 272 張。

外資集中市場買超第 1 名為群創，買超張數 71122 張，第 2 名友達，買超 51932 張，第 3 名燿華，買超 9605 張，第 4 名宏碁，買超 7288 張，第 5 名彩晶，買超 7027 張。6 到 10 名依序為，開發金，買超 6198 張；台積電，買超 4904 張；中鋼，買超 4745 張；元大金，買超 4012 張；永豐金，買超 3898 張。

外資集中市場賣超第 1 名聯電，賣超張數 6095 張，第 2 名晶電，賣超張數 4528 張，第 3 名鴻海，賣超 4501 張，第 4 名長榮，賣超 3498 張，第 5 名華邦電，賣超 3210 張。6 到 10 名依序為，百和，賣超 3021 張；達運，賣超 2446 張；強茂，賣超 2369 張；中信金，賣超 2274 張；台灣大，賣超 2050 張。

法人表示，隨著台指期將在明天結算，外資近 2 天提前獲利了結的企圖相當明顯，不過整體來看，指數面對 11000 點似乎仍是多方相對強勢，預料明天早盤仍是偏多看待，但能否順利收上 11000 點，就要看電子權值股是否有機會換手領頭衝。