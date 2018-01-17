美股多頭走勢仍盛 見好就收 反而"危險"

美國股市近來頻創新高，投資人是否有意見好就收，落袋為安？

Coutts 公司投資長希金斯 (Alan Higgins) 說，此時獲利了結，確實具有吸引力。但却可能錯過未來幾年的大幅報酬率。

「多頭市場的最後二年才是報酬率最高的，」他說。「美國週期中的最後二年，最低報酬率為 30%。所以此時退場，是非常危險的。」

希金斯表示，根據歷史數據，最後二年的中間報酬率為 45%，這顯示若投資人有足夠勇氣，堅持到最後，可能獲得週期中，最高的報酬率。

「市場就是如此走法，會走到虛幻程度。美國股市現在到了虛幻程度了嗎？應該沒有。虛幻程度就是漲勢真正結束的時候。比特幣或許已到虛幻程度，但股市應還沒有，」希金斯說。

由於美國股市近來幾乎每日均創新高點，投資人當然會想到這波漲勢何時會結束，空頭市場又會是多可怕。

GMO 公司投資長葛蘭桑 (Jeremy Grantham) 曾準確預測到 2000 與 2008 年的跌勢，他於 1 月初警告，短期內，股市可能往上突破，為泡沫破滅及股市大跌做好舞台。他稱目前的漲勢可能是 2018-19 年的泡沫。

希金斯樂觀認為，沒有跡象顯示這波多頭市場會在 2018 年結束。因為股市是隨美國經濟走，他有信心，在可預見的未來，這全球最大的經濟體將持續擴張。

他說，美國經濟上次落入衰退，平均短期利率約為 3%，較目前利率高出甚多。這顯示美國經濟目前不致落入衰退。此時退出美國股市，恐有錯過高報酬率的 "危險"。