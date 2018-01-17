實習生準時下班卻黑掉 老闆批：工作心態有問題不錄用

下班時間到了卻不能準時離開？一名網友近日透露，公司來了幾名實習生，有實習生下班時間一到就準時下班回家，老闆發現後卻說實習生「工作心態有問題」，更直言「我不會錄用她」。

該名網友在台大批踢踢實業坊（PTT）po 文指出，最近公司陸續有新人來實習，有實習生時間一到就準時下班回家，不料老闆看到這樣的情況卻說「她這樣工作心態有問題，我不會錄用她」，讓原 po 嚇得直呼「聽得我內心慌張，今天只好加班以免黑掉了」，也好奇地問「在台灣到底有沒有準時下班的公司啊？」

對此，部分網友也有類似的經驗，「我之前準時打卡要下班就被同事姐姐訓話說不能這樣」、「我準時下班被上司約談，說沒上進心」、「我以前待的公司也是準時走會被白眼」。

但多數網友們則認為這種明明事情做完了，下班時間到卻不能離開的文化很奇怪，「這種公司文化超爛，好好考慮，我老闆叫我沒事就下班，一直待在辦公室看起來效率很差」、「時間到不走，老闆是希望被勞檢到嗎」、「你的老闆才心態有問題」、「會一直要求加班的老闆也不是多好的公司」、「如果事情做完還要加班演戲，我會覺得很痛苦」。

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