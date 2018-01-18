成長動能強，新興股市還要漲！

獲利成長與本益比擴張 2018 年新興股市延續漲勢 新聞來源: 聯合新聞網 2018/01/08 全球貿易復甦將支撐新興市場成長動能，高盛證券預期，全球資本支出成長率將由 2017 年的 3.1% 攀升至 2018 年的 4.6%，資本支出成長對於促進國際貿易的效果較消費成長更加明顯。新興市場 2017 年獲利成長率預估為 21.9%、2018 年預估仍將有 13.0% 成長水準（IBES、摩根大通），將是連續第三個年度獲利成長，2018 年新興股市可望延續漲勢。

根據彭博資料顯示，最新的新興市場採購經理人指數 (PMI) 為 53，已連續 19 個月站上景氣榮枯線，顯示新興市場景氣持續擴張，有利新興股市延續去年漲勢，而從 2018 開始至 1 月 15 日止，MSCI 新興市場指數上漲 4.5%，表現亮眼，建議投資人不可錯過正處於景氣擴張期的新興市場股市。

1. 新興市場 經濟成長動能強

資料來源：IMF；鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/01/15；資料僅為歷史數據與分析師預期，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢，比重與期間下，可能得到不同數據結果。

新興市場經濟成長相比成熟市場更具爆發力，由上圖可看到，自 2007 年以來，新興市場的經濟成長率持續領先成熟市場，即使遭逢百年罕見的金融海嘯，在成熟市場經濟衰退 3.4% 的同時，新興市場仍可維持 2.8% 的經濟成長，實屬不易，且根據 IMF 對 2018、2019 年的預估，新興市場經濟成長率可望提高至 4.9% 與 5%，反觀成熟市場僅有 2% 與 1.8%，經濟成長恐趨緩，建議投資人可佈局正處於經濟成長加速的新興市場。

2. 跟隨資金腳步，佈局新興股票型基金

另外，從籌碼面的角度分析，從去年至今，國際資金持續流入新興市場，使得新興市場的籌碼面持續維持健康動能。根據研究機構 EPFR 的資料顯示 (見下表)，去年全球新興市場股票型基金總計淨流入 559.67 億美元，在所有股票型基金中排名第一，而 2018 年開始至 1 月 10 日止，國際資金仍持續湧入新興股市，上週 ( 1/4~1/10 ) 全球新興市場股票型基金狂吸 37.95 億美元，年初至今累計有 46.6 億美元的資金淨流入，暫居所有股票基金之冠。

資料來源：EPFR；鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/01/10；2017 資料截至 2017/12/20；單位：億美元；此資料僅為歷史數據，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢，比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 新興市場 企業獲利穩定成長

隨著新興市場本身基本面轉強，新興企業獲利也逐步成長，根據彭博資料顯示，新興企業的每股盈餘已連續 5 個季度正成長 (2016Q4~2017Q4)，且分析師預估今年新興市場企業的盈餘成長可達 26.4%，顯示分析師對於新興企業未來獲利樂觀，鉅亨基金交易平台認為，此時的新興市場同時具備強勁的基本面與企業獲利轉佳等雙重誘因，未來將持續吸引資金流入，建議投資人可跟隨國際資金的腳步投資新興市場股票基金。

鉅亨投資策略

基本面與籌碼面俱佳，投資瞄準新興市場基金

截至 1 月 12 日止，MSCI 新興市場指數已連漲 5 週，並創 2011 年以來新高，鉅亨基金交易平台認為，新興市場坐擁全球景氣復甦、經濟成長具爆發力與資金持續流入三大利多，有利未來股市表現，建議投資人可適時佈局新興市場股票型基金。

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