哈啦財經／林全轉戰生技董座 央行總裁又少一個競爭者？

前行政院長林全原本是中央銀行總裁熱門接任人選之一，現在他已有新頭銜東洋董事長，薪水也三級跳，只是讓人好奇的是央行總裁不是掌管台灣雙率政策，而且威望高，林全卻在卸任行政院長不到 5 個月，選擇當企業董座，還遭質疑去當門神及違反旋轉門規定。雖然林全親自回應沒這些問題，但相較當企業董座薪水高壓力又沒像央行總裁這麼大，也不用去立法院備詢被立委責罵，相信多數人也會選擇錢多事相對較少的企業董事長。

由於林全確定轉戰生技產業，斷了大家對他接任央行總裁的揣測，加上另一個被點名的人選前央行副總裁陳師孟也當選監察委員，使得目前央行總裁人選有單純化一點，大家更好奇誰會接任央行總裁？畢竟距離央行總裁彭淮南任期屆滿剩下 1 個多月的時間，總統蔡英文至今都還沒公布人選，更令市場緊張，尤其近來新台幣匯率表現讓保險業及出口企業重傷，讓大家對新任央行總裁有所期待。

新台幣從去年以來大幅升值逾 9%，光是保險業匯損就達 1700 億元相當可觀，連金管會主委顧立雄都相當驚訝，而出口企業更是有苦難言，加上美國進入升息循環，預估今年還會升息 3 次，市場預期各國央行今年也會開始讓貨幣正常化，台灣也有望升息，市場當然關注未來央行是由誰掌舵，況且新總裁上任需時間了解央行業務及規畫未來政策，市場也要摸索新總裁的作風，因此，總統還是應早一點公布總裁接任人選，讓大家有心理準備。

不過，《彭博》之前報導，在沒有提供候選人名單之下，訪問 23 名經濟學者意見後，以現任央行副總裁楊金龍呼聲最高，其次則是當時的行政院長林全，再來則是前總統秘書長、也曾擔任過央行副總裁的陳師孟，還有前行政院副院長吳榮義、前央行副總裁許嘉棟，如今林全及陳師孟已確定不可能，而之前市場曾傳總統蔡英文內心最中意的人選是前任經建會（現為國發會）主委及金管會主委的胡勝正，只是胡勝正年事已高，她也擔心胡勝正難以負荷繁重的央行工作。

當然，市場點名的人選還有台灣金控董事長呂桔誠、曾擔任央行理事的總統府資政陳博志，目前以有「小彭淮南」之稱、也是彭淮南屬意的人選央行副總裁楊金龍呼聲最高。連行政院副院長施俊吉受訪時都表示，他有聽過楊金龍是可能人選之一，楊金龍對央行業務熟悉，若有意願接任，可以說是非常妥善的安排、是適當的人選。

只是對於央行總裁接任人選，彭淮南始終未透露心中理想人選是誰？應具備什麼條件？僅強調依據中央銀行規定，央行總裁是由行政院報請總統派任，「我不能夠有什麼期許，這超出我的範圍」，但一般認為，總統應該還是會詢問一下彭淮南的意見。

再放眼目前外界點名的央行總裁接任人選，年紀普遍都偏大，吳榮義與彭淮南同年已近 80 歲，即便較年輕的楊金龍也 65 歲，但相對上還是較年輕，加上資歷，連財信傳媒董事長謝金河都認為，楊金龍扶正機率可能在 8 成以上，加上楊金龍當總裁可望延績彭淮南政策，總統蔡英文也可暫時避開各方人事角力。

外銀也認為，一般判斷若由內部人選升任央行總裁，應該代表央行貨幣政策持續性會更高，有助貨幣延續性。但若是外部人選情況恐怕又不太一樣。外銀分析，通常一國央行總裁若有政府背景，尤其是財金背景，國外投資人揣測貨幣政策會寬鬆，以便與政府財政政策配合，支持經濟成長，如果新任央行總裁是市場類型，如出身金融機構負責人等，可能大家會有更多期待，希望其推動市場化改革，減少監管措施，以進一步推動市場自由化。

不過，外銀認為，不論誰接央行總裁，基本上應不會有太大變化，畢竟彭淮南在任 20 年，累計極高信用度及聲望，繼任者不會想做太大及突然的政策改變，引起不必要的市場不確定性及波動性

雖然目前看來，新任央行總裁人事案有趨向單純化一些，但大家還是會擔心黑馬出線，畢竟有金管會主委顧立雄這前車之鑑，只是擔心歸擔心，還是只能等待總統公布，只是不論誰接任央行總裁，即便是楊金龍，一般認為，未來新總裁的一言一行，不論是決策還是談話，還是很難擺脫被外界拿來與彭淮南作比較，還可能被放大檢視，因此，新總裁還要有相當的抗壓性，要面對的不只是政策及政台面的壓力，還有來自彭淮南的無形壓力。



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