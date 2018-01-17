港股早段疲弱 曾跌逾200點

港股今早表現疲弱，大市低開79點，跌勢加劇一度擴大至逾200點，恆生指數最新報31744點，跌161點；國企指數最新報12747點，跌39點。
內房股為今早市場焦點，宣布集資234億元的碧桂園(02007-HK)今早股價明顯受壓，最新報16.86元，跌5.2%，其他內房股方面，中國恆大(03333-HK)最新報27.45元，跌1.8%，融創中國(01918-HK)最新報34.8元，跌1.6%，中國海外發展(00688-HK)最新報28.6元，跌2.1%。
昨日表現強勁的內銀股今早表現，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股最新報8.1元，跌0.4%，工商銀行(601398-CN)(01398-HK)H股最新報6.88元，升0.1%，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)H股最新報4.25元，升0.2%。
汽車股方面，吉利汽車(00175-HK)最新報25.55元，跌2.9%，長城汽車(601633-CN)(02333-HK)H股最新報9.24元，跌3%，東風集團(00489-HK)最新報9.37元，升0.2%，廣汽集團(601238-CN)(02238-HK)H股最新報18.08元，跌1.4%。
內險股方面，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股最新報89.65元，跌1.1%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報25.35元，跌0.6%，中國太保(601601-CN)(02601-HK)H股最新報39.2元，跌1.3%。
科技股方面，騰訊控股(00700-HK)最新報441元，跌0.7%，閱文集團(00772-HK)最新報83.7元，跌2%，易鑫集團(02858-HK)最新報6.55元，跌1.4%。
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