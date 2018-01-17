花旗：歷史性重大收購 禹洲拓展全國縱深布局 夯實飛躍銷售增長基礎

以人民幣38億元收購7個項目

折合平均地價僅為1,600元/平方米，非常吸引

禹洲地產公告將以人民幣38億元收購沿海綠色家園包含7個項目的資產包，平均收購地價僅為1,600元/平方米(以313萬平方米的總權益建築面積估算)，低於市場地價，此外，禹洲還收購了北京核心區域的稀缺性投資物業。該行認為此次收購非常吸引。收購預計會在2018年二季度完成。

新裏程碑

拓展一二線重點城市的布局

土地儲備大幅增長(貨值人民幣2,800億元)

此次交易意義重大：1)首進北京、佛山、沈陽等核心城市，進一步深耕武漢、天津等核心城市；城市覆蓋躍升至22個；2)土地儲備大幅增長——增加權益可售貨值約人民幣400億元(總貨值約為人民幣1,000億元)，總土儲貨值達人民幣2,800億元，消除了市場對禹洲土地儲備不足的擔心，尤其現在土地市場競爭日益激烈；3)提高資產凈值(預計增長11.5%)和利潤增長(預計增長4-13%)；4)負債率可控——短期內即可帶來銷售貢獻(預計18/19年分別為40億/100億元)。

17-20年銷售額的年覆合增長目標為40%，確定性強

預期18年銷售額可達人民幣600億元(按年增長50%)：隨著新進城市(例如：蘇州，杭州)帶來銷售貢獻以及城市布局日益擴張(例如：武漢、珠三角)，禹洲蓄勢待發，預計18/19年銷售額分別達到人民幣600億元/800億元以上(按年增長分別為50%/33%)。禹洲地產五年目標明確，預計17-20年銷售額的年覆合增長率將達到40%，2020年達到千億銷售規模(權益占比約70%)，並保持可持續的利潤率(凈利潤率14%以上)。

估值吸引

禹洲堅持不懈，17-20年將實現更高速增長

預期利潤的年覆合增長率達30%以上

花旗相信禹洲已蓄勢待發(更多的收並購項目；進入更多城市)，其規模的擴張將逐漸轉化為利潤的高速增長(年覆合增長率30%以上)。花旗認為公司股票正處於行業的估值窪地(18年4.6倍市盈率；股息率7.4%)，並預期禹洲優化的土儲將帶來利潤的增長以及公司快速穩健的擴張，並將提升公司估值。維持買入評級，最新目標價為6.6港元(較之前提升5%)。

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