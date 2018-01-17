花旗認列180億美元稅改虧損 市場聚焦近期是否調高財測

花旗 (Citigroup Inc) (C-US) 周二公布，由於新稅制引起的費用，季度虧損 180 億美元，但其調整獲利仍優於華爾街預期，且花旗管理階層示意，花旗近期內可能上調財報目標。

川普稅改讓花旗帳上的遞延所得稅資產 (Deferred tax assets) 面臨一次性的虧損。

當企業先預先繳稅或多付出額外的稅時，此金額便成為遞延所得稅資產。這些 DTA 將會從免稅額等方式彌補企業，回流至企業的帳上，所以 DTA 的會科為資產，但因稅改後，稅率從原本的 35% 下降至 20%，「抵稅」金額減少，資產即必須充公。

即使如此，花旗預期 2017 年稅率自 30% 下降至 25% 左右，在為來幾年將可省下數十億美元。執行長 Michael Corbat 表示，這樣的改變不只提升花旗的獲利，也可以產生更多收益和資本。新稅制鼓勵公司投資其事業，調升工資，藉此提振消費，最終可望刺激經濟成長。

「稅改對花旗與股東來說，仍然是相當正面的。」Corbat 稱。

花旗財務長 John Gerspach 受訪時表示，在稅改之前，管理團隊正檢視財報目標是否需要調升。

單就基於稅務減免，花旗預期今年產生有形普通股 (TCE) 收益 10.5%，明年 12%，到 2020 年則有 13%，高於先前預期。

花旗高層也預期，隨著 Fed 今年預期升息，通膨將提高營收淨利，只要 Fed 每升息 25 個基點，花旗營收就可以再增加 8000 萬美元。

不含稅務議題 (導致 220 億美元用產生)，花旗第四季獲利因消費金融的成長而提升，尤其是在亞洲和墨西哥。

調整後營收淨額上升 4% 至 37 億美元，或每股 1.28 美元，根據 Thomson Reuters I/B/E/S 調查，此表現高於分析師估計的每股 1.19 美元。

營收總額上升 1.4% 至 172.6 億美元，略高於分析師估計的 172.2 億美元。

花旗的機構業務 (包含投資銀行和交易) 下降 1%。債券交易營收下降 18%，股權市場營收下降 23%，係因一位客戶衍生交易虧損價值 1.3 億美元，知情人士透露，該客戶是陷入財務醜聞的南非家具零售商 Steinhoff International，其他包括摩根大通在內的貸款機構也與其有曝險。

幾位分析師認為，花旗周二公布的財報略高於華爾街預期上線，因此他們更聚焦在該銀行是否會調升財報目標。

Instinet 分析師 Steven Chubak 表示，「這一季的財報證明『夠好』了。」

在上週摩根大通和富國公布財報後，花旗周二接棒，接著美銀和高盛預計周三公布第四季財報，次日再由摩根士丹利繼續報告。