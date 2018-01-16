員工薪酬有差？花旗：無論性別、種族都是平等的

花旗集團 (C-US) 表示，經調查發現，集團內女性員工的薪酬，是男性同事的 99%。

花旗集團在美國、德國和英國雇有大約 7 萬 5000 名員工，上述調查顯示，少數族群的薪資，是非少數族群的 99%。

花旗集團表示，這是美國大型銀行首度披露性別和種族薪資數據。這項統計考量到諸如工作職能、級別和地理位置等因素。

該公司表示，今年將會調升薪資，以縮小婦女和少數族裔的差距。

《CNNMoney》報導，薪酬披露是應花旗一名股東 Arjuna Capital 的要求；Arjuna Capital 一直試圖要求金融機構和科技公司發布關於性別和薪資的信息。

Arjuna Capital 執行合夥人 Natasha Lamb 在一份聲明中表示：「這是華爾街銀行業的一個轉折點。」

作為波士頓 Baldwin Brothers 投資公司的一部分，Arjuna 也建議其他幾家銀行今年提出薪酬差距數據。

兩性薪資不平等是職場常態，各企業正努力改進中 （圖: AFP）

皮尤研究公司（Pew Research）的數據顯示，去年，財富排行榜 500 強的董事會成員中僅有 20% 是女性，CEO 更只有 5%；而且女性高層主管很少得到和男性同等的報酬。

高級主管和董事會數據提供商 Equilar 分析，去年在美國企業中，15 位最高薪的主管中只有 2 位女性。

婦女政策研究所研究主任 Ariane Hegewisch 表示，雖然花旗集團男女職位的薪酬幾乎相等，但分析並未說明女性占該公司的比例。她說：「公司自我檢視薪酬問題固然重要，但同時也會留下很多其他未說明的因素。」

根據 2016 年多元化報告，花旗集團在美國的高階主管包括 1 名黑人，5 名西班牙裔，8 名亞洲人和 49 名白人。

性別薪酬差距是企業重要的觀念問題。

根據數據分析公司 Staffmetrix 的數據，在英國，超過 250 名員工的公司必須披露性別薪酬信息，金融服務業性別薪酬差距的中位數為 31%。

亞馬遜去年 3 月指出，該公司女性待遇約為男性的 99.9%，少數族裔賺得比白人還要多。

Salesforce 已經花費了 600 萬美元來彌補性別工資差距。