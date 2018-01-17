盤前財經大事搶先讀2018年1月17日

今日操盤前瞻

法說會：國巨、廣達、亞航、泰福 - KY

TPCA 軟板生產聯盟

嘉聯益現增案生效

日本 11 月核心機械訂單

歐元區 12 月 CPI

美國 12 月工業產出

加拿大央行利率決策

〈浩鼎法說〉專訪張念慈：解盲只是一個小挫敗，新藥研發是很殘酷的！

解盲風暴後，睽違將近兩年，浩鼎 (4174-TW) 董事長張念慈首次接受媒體訪問。官司風暴的這段時間，張念慈雖說他的心情並沒有太大影響，一樣忙碌於公司 OBI-822 的數據分析及臨床三期的規劃，還有產品線的開拓，但從他明顯瘦一大圈的身形，還是看得出這兩年對他的影響。閱讀全文...

原油創逾三年高點 今年可能上漲至每桶 80 美元

由於全球供給吃緊，且需求上升，今年開年以來，原油價格表現亮眼，上漲至逾三年高點。有分析師相信原油今年可能進一步上漲至每桶 80 美元。閱讀全文...

〈南亞科法說〉上半年 DRAM 供需穩定 價格微漲 Q3 沒有悲觀的事情

南亞科 (2408-TW) 召開法說會，總經理李培瑛指出，今年上半年動態隨機存取記憶體 (DRAM) 供需穩定，第 3 季是旺季目前沒有悲觀的事情，樂觀看待上半年價格有機會持續上揚，呈現微幅上漲；他強調，如果韓廠的擴產規劃沒有改變，今年到明年的 DRAM 的供需都會呈現穩定的情況。閱讀全文...

〈顧立雄開講〉金管會推動多元上市櫃 企業沒賺錢也可申請掛牌

金管會正研擬推動多元上市櫃條件，金管會主委顧立雄表示，未來企業掛牌不用以獲利為條件，只要淨值或市值符合一定門檻，就可申請上市櫃，預計第 1 季完成，而這樣的條件主要是吸引電商類的企業掛牌。閱讀全文...

〈金立董座股權遭凍〉分析師：透過 ODM 廠交貨 對面板廠影響微乎其微

中國大陸手機品牌廠金立董事長劉立榮持有 41.4% 股權，傳出遭法院凍結，市場擔憂恐影響供應鏈，資深產業分析師認為，大宗材料商原則上不會直接跟二線中國手機品牌有金流或物流關係，很多零組件可能都是直接交給 ODM 廠商而不是金立，因此，從面板產業的角度來看，衝擊可說是微乎其微。閱讀全文...

