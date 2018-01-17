富喬工業級玻纖紗報價調漲10%確立 1月起生效

目前兩岸市場因缺料因素，充斥整體玻纖紗及玻纖布廠報價喊漲訊息，但依照廠商報價最新狀況顯示，目前只有富喬 (1815-TW) 今年 1 月起對出口工業級玻纖紗調高報價 10% 成功，該公司對於電子級玻纖產品報價，仍在了解市場需求狀況。

中國大陸玻纖紗報價自去年第 3 季起谷底翻揚，整體玻纖紗市場由去年第 4 季到目前仍呈現短缺，造成玻纖布廠無原料紗可織，也形成至今市場一片看好玻纖市場行情上漲心態，富喬在去年第 4 季尋求調高工業級玻纖紗價格，並獲客戶端同意，並在今年 1 月起也成功對出口工業級玻纖紗調高報價 10%。

去年 12 月兩岸玻纖紗市場供應量減少，加上富喬本身玻纖紗窯進行冷修，造成玻纖布產出減少。富喬虎尾玻纖紗窯已在去年 12 月冷修完畢投產，並在去年 12 月下旬恢復正常產出，不過目前整體玻纖市場供應缺口仍存在。

富喬目前生產的玻纖紗，有 40% 為自用織造玻纖布使用，有 60% 為外賣，在外賣的玻纖紗中有 60% 為工業級玻纖紗，提供為 FRP 及建材等使用，40% 為供應電子級產品使用。而目前大陸玻纖供應商持續對電子級玻纖喊漲，但富喬方面還沒有動作。

富喬去年 12 月營收為 3.72 億元，月增 16.94%，年減 9.95%，第 4 季 10.54 億元，季減 20.46%，年減 8.32%，主要在於去年 12 月起的玻纖紗市場供應缺口擴大，造成玻纖布的出貨量減少。富喬工業 2017 年全年營收 48.12 億元，年增 0.29%。

富喬第 3 季營收以 13.25 億元創新高，毛利率 32.11%，稅後純益 2.04 億元，單季每股純益為 0.48 元。累計前 3 季營收為 37.59 億元，毛利率 30.39%，稅後純益為 4.87 億元，每股純益 1.16 元，已超越去年全年獲利。

富喬在廣東東莞設立設置的玻纖布新廠，設廠工程已近完工，最快第 1 季底量產，將趕上這一波延伸的需求。富喬在廣東東莞設立的玻纖布廠，設置的產能規劃中，將投資設立 180 台織布機，生產高階的玻纖布，擺脫目前市場價格競爭激烈的 7628 規格玻纖布的纏鬥。

同時，富喬在東莞設立的玻纖布廠，鄰近下游大陸一線銅箔基板大廠生益公司，且距離台商在當地設立的 CCL(銅箔基板) 廠也不遠，新產能開出後，也有助於密切掌握客戶的需求。

富喬董事會已經決議進場買回 1 萬張庫藏股，將用於註銷股本，富喬執行買回庫藏股截止日為 2 月 12 日，也是台股農曆年封關日。富喬董事會決議買回 1 萬張庫藏股，買回價格區間在每股 15-23 元，預計將在買回後 6 個月內完成股本的註銷，富喬股價目前已超越了買回庫藏股的上限價格。

若投資人看好富喬後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：富喬凱基 76 購 02(733933-TW)、富喬元大 78 購 01(733962-TW)、富喬永豐 77 購 01(734298-TW)。

富喬相關權證。 (資料來源：鉅亨網整理)