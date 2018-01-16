〈金立董座股權遭凍〉分析師：透過ODM廠交貨 對面板廠影響微乎其微

中國大陸手機品牌廠金立董事長劉立榮持有 41.4% 股權，傳出遭法院凍結，市場擔憂恐影響供應鏈，資深產業分析師認為，大宗材料商原則上不會直接跟二線中國手機品牌有金流或物流關係，很多零組件可能都是直接交給 ODM 廠商而不是金立，因此，從面板產業的角度來看，衝擊可說是微乎其微。

彩晶 (6116-TW) 坦言，銷往中國的中小尺寸面板都是透過代理商銷售，每 1-1.5 個月現金結帳，當初採取代理商策略，就是考量到收款的問題，如果直接出貨給中國廠商，一旦發生問題，台灣廠商將很難處理，透過代理商可以杜絕收款上的風險；彩晶強調，金立董座事件對彩晶不會有任何的影響

面板雙虎的友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 出貨以品牌大廠為主，資深面板產業分析師指出，金立事件基本上對雙虎沒有任何的威脅，以台灣面板廠來說，所受到的影響微乎其微。

分析師表示，台廠跟中國二線手機廠原則上不會有直接的金流或物流關係，很多零組件多是採取直接交貨給模組廠或 ODM 廠、代理商等，不是直接跟品牌打交道，大宗材料商大多是採取這個模式運作，以避開在收款上的風險。

分析師指出，中國這類型的公司相當多，金立這事件只是短期他們供應鏈的問題而已；另外，台灣兩大觸控面板廠幾乎都只做蘋果的生意，更是不會因金立事件而有任何的影響。