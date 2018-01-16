〈南亞科法說〉上半年DRAM供需穩定 價格微漲 Q3沒有悲觀的事情

南亞科 (2408-TW) 今 (16) 日召開法說會，總經理李培瑛指出，今年上半年動態隨機存取記憶體 (DRAM) 供需穩定，第 3 季是旺季目前沒有悲觀的事情，樂觀看待上半年價格有機會持續上揚，呈現微幅上漲；他強調，如果韓廠的擴產規劃沒有改變，今年到明年的 DRAM 的供需都會呈現穩定的情況。

李培瑛表示，今年上半年 DRAM 供給需求穩定狀況，預期下半年會有幾家 DRAM 廠增加一些產能，到時要觀察新增產能的情況，如果以三星、海力士目前所說的產能增加部分來看，市場將呈現穩定，預期今年 DRAM 供給溫和成長。

至於在需求部分，他表示，今年伺服器 DRAM 需求成長可期，成長動能除了來自資料中心外，還包括電信商換機潮等的潛在商機，隨著 5G 及 AI 人工智慧興起，加上各種雲端服務增加，都帶動伺服器 DRAM 需求；另外，PC 市場主要以商務機及電競機種銷售為主。

李培瑛表示，今年在手機市場部分，AI 逐步導入高階智慧手機，可持續帶動記憶體搭載量攀升的中高階安卓手機，DRAM 搭載量容量維持約 4-6GB。

消費性市場則受惠於運動賽事來臨，包括冬季奧運、足球賽等，可望刺激電視、機上盒及相關網通產品需求增加，另外，挖礦機、遊戲機及智慧語音助理等需求可持續推升 DRAM 需求動能。

李培瑛強調，今年上半年 DRAM 供需穩定，價格將穩中透堅，有機會微幅上揚，第 3 季進入旺季，目前沒有悲觀的事情；預估今年市場對 DRAM 需求增加幅度約 20-25%，供需穩定。