〈浩鼎法說〉專訪張念慈：解盲只是一個小挫敗，新藥研發是很殘酷的！

解盲風暴後，睽違將近兩年，浩鼎 (4174-TW) 董事長張念慈首次接受媒體訪問。

官司風暴的這段時間，張念慈雖說他的心情並沒有太大影響，一樣忙碌於公司 OBI-822 的數據分析及臨床三期的規劃，還有產品線的開拓，但從他明顯瘦一大圈的身形，還是看得出這兩年對他的影響。

面對 OBI-822 二 / 三期合併臨床試驗解盲不如預期，還有緊接而來的背信、貪汙甚至內線案，浩鼎內高階主管接連被檢調約談，公司內部風聲鶴唳、士氣低落，若是說這場解盲風暴是一個挫敗也不為過。但是，張念慈卻認為這不算什麼大挫敗，因為他曾經遇過更大的挫敗！

認真算一顆全新新藥的成功率，臨床試驗第一期為新藥安全性試驗，成功率較高，通過臨床試驗一期，等於是確認安全性，成功率有六成，但進入二期成功率僅三成，因為執行小規模有效性試驗後，進入臨床三期費用最高，公司針對臨床二期的結果判定整體新藥研發計畫的去留，因此臨床二期成功率較低。

若是進入到三期成功率大概有一半了，藥的需求度則要看不同的適應症，舉例來說，不同癌症的未滿足醫療需求高，反觀降膽固醇藥，一顆藥就可以用五十年。所以選題的重要性也會影響新藥研發的成功率。

「失敗是常態，我今天為什麼泰然處之？年輕時更辛苦，更容易患得患失。」張念慈說，比失敗更讓人難以接受的是，明明成功卻被丟到垃圾桶。年輕時，他帶團隊做降膽固醇的藥，不過因為公司評估結果是不要賣，結果這顆整整花了十年研發的新藥就直接結束掉…

「這是 (研發新藥) 必背的十字架，就概括承受了，該做的就要做，所以不辛苦！因為做生技新藥本來就很辛苦，這個領域很殘酷，必須要有人走在前面開路，但他不見得是受益者，但我們做這行不能這樣想。」「就算我們抗體不能賺錢，讓別人賺錢，我們也不能這樣想(為什麼我不是受益者)。」張念慈苦笑。

「我能確定，我們題目是對的，不管有沒有後發先至，浩鼎都會好好做。」他說得輕描淡寫，但也從他身上看到了一定要做出新藥的決心和毅力。

浩鼎在產品線上火力全開推出多項產品，專攻癌症免疫療法，單株抗體和 ADC 藥物都是現在趨勢，浩鼎的醣分子藥物進展領先國際，未來若能陸續達成里程，價值將水漲船高。

不過也由於產品線火力全開，預期今、明兩年的現金需求增加，目前在手現金可運用至 2020 年下半年，但考量長期規劃，同時先未雨綢繆，今年也考慮在台灣進行籌資，也會更積極找策略夥伴。

海外掛牌？香港大中華生技板磁吸效應

浩鼎董事長張念慈也表示，中國的生技崛起，台灣原先領先的 3-5 年優勢已經蕩然無存，問起是否計畫到海外掛牌，張念慈表示很多投資人都很關心浩鼎是否要發美國存託憑證（American Depositary Receipt，ADR）或海外存託憑證 (Global Depositary Receipts, GDR) ，這一直都是選項，只是並不是現在。

即使經歷了一場官司風暴，他仍對台灣生技產業還是有信心，只要有一個甚至兩個真正的成功案例，像是中裕 (4147-TW) 今年上半年就有機會拿下藥證，藥華藥 (6446-TW) 今年年底也有機會拿下藥證，只要有幾個真正成功的案例出現，就能夠帶動整個產業的士氣。

張念慈：我對台灣生技有信心！

其次就是我們自己的競爭力，張念慈表示，他之前也不只一次提過，台灣生技公司想要在全球市場競爭，要具備「四才」：分別是人才、題材、智財及錢財，四才兼具才有與國際市場競爭的機會。

其中，第一重要的是人才，台灣最缺策略領導、選題的領導人才。其次則是題材，生技產業研發需要很長的時間，不只要在台灣找到題材，如何在海外領域找到題材更是重點。

第三則是智財，張念慈認為，台灣在全球擁有好幾千個專利，看似多，但都是有價值的嗎？要將專利變成產品販賣，一般來說，一顆新藥從發現到成功做出要來至少要 10 年。如何整合學研界，做到最完善的專利佈局，將專利期延長、專利最大化很重要，否則一個新藥上市達最高峰時，萬一專利馬上就到期了，這樣就失去價值了。

第四個重點是錢財，台灣最缺乏 Smart Money(長期投資的錢)，尤其現在生技產業市場氛圍冷淡，募資不如過去榮景，市場散戶的熱錢不願意投入也不是件壞事，只是目前台灣資本市場並不成熟，國外資金也不願意冒風險進來台灣投資，增加尋找題材的困難度，有更多的國際基金進來投資，對生技公司資金才有真正幫助。

張念慈表示，台灣的生技公司要整合「四才」，效仿瑞士和以色列生技醫療集團的作法，只要有幾個大的生技醫療集團出現，綜效就會慢慢出現。生技產業終究還是要走上國際舞台，單打獨鬥是沒有辦法的，最終還是得循與大型國際藥廠合作一途，找到和自己技術相輔相成的藥廠或通路商，成為合作夥伴。

美國生技產業能如此成功，一路走來也花了 30 多年，現在生技醫療產業相關的公司有 5-6 千家，其中 150 家是有產品的，而其中僅有 50 家的產品是可以賣的。誰又能想像 1975 年的美國，僅有不到 20 家的生技公司，30 年後竟是如此繁榮景況？更何況台灣呢？現在灰心還太早了。