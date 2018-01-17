紅星美凱龍(01528-HK)去年首三季多賺13.3%

紅星美凱龍(01528-HK)公布，2017年9月止首三季度，實現營業收入77.21億元(人民幣.下同)，按年增加12.9%。錄得歸屬母公司的淨利潤28.4億元，按年增長13.3%，每股收益78分。公司預計，2017年度可實現營業收入介乎105.79至106.68億元，按年增加12.1%至13.1%。歸屬母公司所有者淨利潤21.31至22.80億元，按件上升2.8%至10%。

截至2017年9月30日，公司流動資產達到160億元，較2016年年末增加82.19%，主要是本公司2017年三季度進行的資產證券化交易、發行美元債券及發行商業地產抵押貸款支援證券收到現金，導致公司貨幣資金增加所致。

截至2017年9月30日，公司流動負債達到177.6億元，較2016年年末增加31.15%，主要是一年內到期的非流動負債、其他應付款及預收款項的增加所致。

截至2017年9月30日，公司資產總額達到957.9億萬元，較2016年年末增加17.48%，主要是公司貨幣資金增加、可供出售金融資產及投資性房地產增值所致；公司負債總額達到532億元，較2016年年末增加27.86%，主要是公司長期借款增加及公司商業地產抵押貸款支持證券計入其他非流動負債使其他非流動負債增加所致。

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