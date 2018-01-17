甘肅銀行(02139-HK)發售價定為2.69元 超購0.61倍

甘肅銀行(02139-HK)公布公開招股結果，發售價已釐定為每股發售股份2.69港元，是招股價介乎2.61至2.77港元的中間價。股份於明日上市。

香港公開發售已接獲合共6311份有效申請，共認購約3.56億股新股，相當於香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數2.212億股的約1.61倍，回撥機制並無生效。認購一手(1000股)有1593名股民，中籤率為100%。

截至今年上半年，甘肅銀行資産規模達到2694億元(人民幣，下同)；受惠淨利息收入大增5.73億元，期內營收40.51億，同比增23.89%；純利更暴增185.4%至20.46億元。

值得注意的是，期內淨利差及淨息差均呈放緩勢頭，計劃財務部總監郝菊梅表示，該行以往淨利差及淨息差水平均較同業高，近年確實因利率市場化的推進及人行貨幣政策調整而有所波動，但未來將會根據市場變化來調整資產負債組合，期望可保持穩於定水平。

此外，甘肅銀行資本補充壓力也逐年遞增，期內核心一級資本充足率及一級資本充足率均跌至8.55%，一級資本充足率更已觸近監管紅線的8.1%。郝菊梅指，將透過提升盈利能力、優化風險資本管理結構及於境內外發債和發行新股等方式，持續進行資本補充工作。

與此同時，甘肅銀行近年來不良貸款率亦有上升趨勢，風險總監王春雲就指，2015年至2016年不良貸款率上升主要因為經濟週期及大宗商品價值波動所致，認為與宏觀經濟狀態相配，而該行不撥備覆蓋率達220.29%，強調有足夠能力應付其風險。

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