中華電再孵金雞 中華資安拚5年衝30億營收及上市櫃

中華電 (2412-TW) 轉投資子公司中華資安國際今 (16) 日正式揭牌成立，目前員工約 50 人，預計今年底倍增至百人，第 1 年營業額目標 4-5 億元，希望在 5 年內衝達 1 億美元 (約新台幣 30 億元) 的營收目標，且力拚上市櫃。

中華電董事長鄭優指出，去年 2 月通過鼓勵內部員工創業獎勵作業要點，鼓勵集團內具備領先技術的優秀人才投入創業，這次轉投資成立資安子公司，就是第一個適用這個獎勵作業要點的新銳子公司。

鄭優說，中華資安登記資本額 10 億元，初期實收資本額 3 億元，中華電持股 8 成，員工則投資 6000 萬元，他表示，期許中華資安不僅要成為政府與企業最值得信賴的資安夥伴，更要成為國內資安領導品牌，帶動國內資安產業發展，形成國家級資安艦隊，前進越南、印尼等國際市場。

中華資安董事長陳振楠強調，對團隊成員的資安專業能力深具信心，主要業務範圍包括機房端對消費者及中小企業提供上網電路安全、協助政府機關做到符合資安管理法及前瞻基礎建設計畫的資安強化要求，協助企業做好資安檢測、防護、監控、管理及事件鑑識，同時，將快速與國內外廠商建立更緊密的合作及經銷關係形成產業供應鏈。

他指出，長遠來看，將擴大資安市場服務規模並朝向國際型的公司發展，與國內外 ISP 合作提供網路資安服務，同時與國內外業者組成國際型銷售團隊，一起將產品推向國際。

中華資安總經理洪進福表示，未來不排除跟網通公司智邦 (2345-TW)、友訊 (2332-TW)、合勤控 (3704-TW) 等進行軟體或硬體開發合作；另外，為吸引民間高手，除開放員工認股，將透過股票選擇權來吸引人才。