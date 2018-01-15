攻資安市場 遠傳、中華電各有佈局 遠傳啟動3年營收倍增計畫

電信業積極搶攻資安市場商機，遠傳 (4904-TW) 以及中華電各有佈局，其中遠傳啟動 3 年營收倍增計畫，2020 年營收要達 6 億元，中華電 (2412-TW) 成立的中華資安，預計明 (15) 日揭牌，將是中華電第一起員工內部創新事業。

遠傳去年下半年攜手旗下資訊安全技術研發與服務子公司數聯資安，聯手推出 DDoS 防禦及攻擊模擬演練服務，並在去年啟動資安業務 3 年營收倍增計畫，預計 2020 年達成年營收 6 億元的目標；中華電 (2412-TW) 投資成立中華資安國際將在明 (15) 日揭牌，這也是中華電第一起員工內部新創事業。

根據資安業者 SonicWall 公布 2017 年度資安威脅報告，勒索軟體攻擊次數由 2014 年 320 萬次、2015 年 380 萬次，2016 年爆炸性成長 167 倍，達 6.38 億次；遠傳指出，近年來網路攻擊次數與流量成長幅度驚人，傳統在企業自家機房安裝資安設備的方式，駭客仍可輕易透過不同攻擊手法來耗盡設備與頻寬資源。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，從互聯網到物聯網的迅速發展，網路攻擊 (Cyber Attack) 成為當前政府及企業所要面對的重要風險之一，遠傳自 2015 年起導入 DDoS 雲端防禦服務。

中華電指出，迎接全球資安挑戰，正式成立中華資安國際，初期實收資本 3 億元，董事長陳振楠，這也是中華電去年通過提高員工內部創業獎勵機制後的第一起員工內部新創事業，將在明日正式揭牌。

中華電表示，看好資安產業，長期深耕資安專業服務，轉投資成立資安子公司，是著眼全球資安市場的龐大商機，初期以台灣為基礎，做大資安業務，並逐步拓展海外市場。