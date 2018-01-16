2017年上海個人住房貸款增量減少

人民銀行上海總部16日公布數據顯示，2017年，上海市個人貸款增速回落，個人住房貸款增量減少。具體來看，去年上海市本外币個人住房貸款新增1528.81億元，同比少增1823.62億元;其中個人新建房貸款和再交易房貸款分别增加575.32億元和953.49億元。

從貸款投放進度看，2017年下半年個人住房貸款增量明顯減少。第三、四季度個人住房貸款分别增加290.09億元和49.49億元，下半年個人住房貸款增量不足上半年的三成，同比少增1080.08億元。

房貸增速拖累下，個人貸款整體增速也出現回落。2017年新增本外币個人貸款3521.8億元，占全市貸款增量的48.9%，增量和占比同比分别少增976.23億元和下降19.3個百分點。

與此同時，住房開發貸款增長，保障性住房開發貸款增加。本外币房地産開發貸款全年增加545.72億元，同比多增1309.91億元。

按貸款投向分，本外币地産開發貸款減少220.03億元，同比少減197.63億元;本外币住房開發貸款增加503.25億元，同比多增976.96億元，其中保障性住房開發貸款增加175.22億元，同比多增414.41億元;本外币商用房開發貸款增加308.69億元，同比多增101.02億元。

截至2017年12月末，住房開發貸款餘額同比增長30.7%，同比上升53.1個百分點，也高出全市同期各項貸款增速18.7個百分點。

存款方面，2017年上海市各項存款同比少增。2017年12月末，上海市本外币各項存款餘額11.25萬億元，同比增長1.8%，增速同比下降4.7個百分點。全年本外币各項存款增加1950.76億元，同比少增4799.56億元。

其中，個人存款增幅回落。2017年12月末，上海市本外币個人存款餘額同比增長2.1%，增幅較上年末回落4.9個百分點。2017年全年新增本外币個人存款554.88億元，同比少增1167.24億元。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)