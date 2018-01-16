〈浩鼎法說〉OBI-822三期臨床一定繼續做 預計2023年解盲

新藥廠浩鼎 (4174-TW) 今 (16) 日舉行法說會，董事長張念慈表示，OBI-822 三期臨床試驗一定會做下去，正等待 FDA 的回覆，目前規劃今年開始收案，收案人數 600 人，2020 年完成三期收案，2022 年進行期中分析，2023 年解盲，主要指標為無疾病存活期。

張念慈表示，現在公司不僅只有疫苗，還有單株抗體、小分子前驅藥等其他產品，將成為全方位的抗體公司。

同時隨著多項新藥開發案同步啟動，OBI-888 預計今年開始一期收案，OBI-999 預計 2019 年送 FDA 申請 IND，OBI-3424 也規劃今年提交人體臨床試驗審查，張念慈表示，現在公司研發火力全開，不會像之前只有一項產品那麼保守，將改變策略，不排除任何形式的授權合作。

浩鼎研發長游丞德表示，公司 OBI-822 將以 Globo H 在腫瘤上的表現為選案標準，因為 Globo H 會直接影響結果，所以收案對象將以 Globo H 在腫瘤上面高表現的，初步鎖定三陰性乳癌病患，但是要是一期到三期，也就是還沒轉移出去的病人。

游丞德補充說明，三期臨床鎖定三陰性乳癌的主因，是因為目前仍未有經核准的有效標準治療，而且有較高機會對 OBI-822 治療有反應，也獲得美國及歐盟同意。