退休理財規劃 台灣人普遍存有三大迷思

年金改革議題引起熱烈討論，喚起國人對退休金準備的意識，中國信託銀行個金營運總處總處長楊淑惠觀察，國人在退休理財上，普遍存在三大迷思，即低估自己所需的退休花費、對退休理財工具過於保守，以及忽略醫療規劃所需的費用。

因此，退休理財規劃上，楊淑惠認為，應該及早擬定目標、資金專款專用、理財紀律執行，並透過退休規劃關鍵五力，包含金流力、替代力、多元力、時間力和提撥力等 5 大面向，來檢視自金退休準備情況。

其中，金流部分建議可分為儲蓄、退休、醫療和傳承等。楊淑惠說，現今國人平均餘命約 80.2 歲，民眾退休後約 20 年的生活，一旦遭遇非預期之財務風險，若沒有資金分流與專款專用的觀念，整體家庭理財配置比重會失衡，更可能影響退休。

根據統計，有高達 9 程尚未退休的台灣人擔心老後變窮，提早進行投資理財存退休金的比例居全球之冠。對此，柏瑞投信表示，台灣正邁向少子高齡化的社會，而勞工的所得替代率仍相對偏低，若要擁有退休人生自主權，必須翻轉投資新思維，建議可透過「特別收益」策略。

柏瑞投信指出，所謂的「特別收益」策略，就是利用特別股、高收益債和投資級永續債等收益資產的百搭特性，搭配出收益相對好、波動相對低的投資策略，提高投資效益並分散風險。

柏瑞投信強調，面對未來債券收益率可能下滑，但股市波動升高的投資環境，降低投資組合波動、增加優質收益來源，已成為投資人最重要的課題。